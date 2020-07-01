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Ekonomi

iTO verileri açıkladı! İstanbul'un enflasyon rakamları belli oldu

İSTANBUL'da haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 12,97, toptan fiyatlar ise yüzde 6,61 artış gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 12:44:00 -
iTO verileri açıkladı! İstanbul'un enflasyon rakamları belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul'da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren verileri açıkladı. Buna göre İstanbul'da perakende fiyatlar artarken toptan fiyatlar azalma gösterdi.

Bir önceki aya göre

İTO verilerine göre, İstanbul'da haziranda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,07 artarken, toptan fiyatlar yüzde 2,29 azaldı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre

İTO verilerine göre, İstanbul'da haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 12,97 ve toptan fiyatlar yüzde 6,61 arttı.

 

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