İTO ve Türk Telekom’dan KOBİ’lerin dijital dönüşümüne katkı

Web sayfası https:// dijitalkobim.org üzerinden yürütülen projeyle İstanbul’daki 430 bin üyenin dijital dönüşüm ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Platform, imalat ile hizmet sektörlerindeki KOBİ’lere 9 farklı dönüşüm alanında eğitim ve danışmanlık gibi hizmetleri sunarak işletmelerin dijital dönüşümlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

İşletmelere destek

Yapılan iş birliğiyle Türk Telekom, işletmelere dijital dönüşümlerini kolaylaştıracak ürün, hizmet ve çözümlerini sunacak. Şirket, ayrıca uluslararası rekabet koşullarında fayda sağlayacak eğitimleriyle KOBİ’leri destekleyecek. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ’lerin dijital dönüşümün kalbinde yer aldıklarını bildirdi. Dijitalleşmenin girişimcilere heyecan ve cesaret verdiğini dile getiren Avdagiç, şunları kaydetti: “KOBİ’lerimiz verimliliklerini arttırmak, yeni iş imkânları oluşturmak için dijitalleşme olanağını kullanıyorlar. Biz de Dijital KOBİ’m projemizi dijital ekonomide Türk KOBİ’lerinin rekabet gücünü artırmak için önemli görüyoruz. Projeyle KOBİ’lerimizin dijital potansiyellerini ve inovasyon yeteneklerini arttırmayı hedefliyoruz.”

Var gücümüzle çalışıyoruz

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal ise şöyle konuştu: “Türkiye’nin geleceğini inşa etmek ve ülkemizin dijitalleşmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye’de KOBİ’ler, ekonomik ve sosyal kalkınmamızın temel taşını oluşturuyor. Biz de ülkemiz için çok büyük bir potansiyel oluşturduğuna inandığımız esnaf ve KOBİ’lerimize daha verimli çalışmaları ve uluslararası pazarlara açılmaları için oldukça kapsamlı bir teknoloji desteği sağlıyor, dijitalleşme süreçlerinde de kendimizi KOBİ’lere en yakın çözüm ortağı olarak konumlandırıyoruz.”