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Ekonomi İTO üyeleri Güvenli Turizm Sertifikasını yüzde 25 indirimli alacak
Ekonomi

İTO üyeleri Güvenli Turizm Sertifikasını yüzde 25 indirimli alacak

400 bine yakın üyesi bulunan İstanbul Ticaret Odası ile RoyalCert Türkiye, güvenli turizmde iş birliğine gitti - İstanbul'un işletmelerini korumaya almak amacıyla yapılan anlaşmaya göre üyeler Güvenli Turizm Sertifikasını yüzde 25 indirimle alabilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-30 12:55:17 -
İTO üyeleri Güvenli Turizm Sertifikasını yüzde 25 indirimli alacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Royalcert Türkiye arasında, Oda üyelerinin Güvenli Turizm Sertifikası'na yüzde 25 indirimle sahip olmasına imkan tanıyan iş birliği protokolü imzalandı.

RoyalCert Türkiye'nin açıklamasına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle başlatılan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na ilgi sürüyor.

Konaklama tesisleri ile yeme-içme işletmelerinde başlatılan, sonrasında tur ve transfer araçlarının da dahil edildiği program kapsamında Güvenli Turizm Belgesi alan işletme sayısı her geçen gün artıyor.

Dünyadaki ilk örneklerden olan Güvenli Turizm Belgesini tüm üyelerinin almasını isteyen İTO da harekete geçti. İTO üye işletmelerinin denetlenmesi ve akabinde "Güvenli Turizm Belgesi" verilmesi için İstanbul Ticaret Odası ile RoyalCert Türkiye arasında protokol imzalandı. Bu kapsamda oda üyeleri Güvenli Turizm Sertifikasını RoyalCert’ten almaları halinde yüzde 25 indirim uygulanacak.


- "İTO gibi değerli STK'lar ile iş birliklerimiz sürecek"


Açıklamada görüşlerine yer verilen RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin dört bir yanında denetim ve sertifikalandırma faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.

Sektörde pazar liderliklerini korurken, değerli iş birlikleriyle ilerlediklerini dile getiren Namlı, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu kapsamda 400 bine yakın üyesi bulunan İTO gibi çok değerli bir kurumla protokol imzaladık. Bizi daha da motive edecek bu iş birliği, sektördeki işletmelerin daha fazla bilinçlenmesine de katkı sunacak. Hem STK’lar ile hem de zincir şubeleri bulunan özel şirketlerle görüşmelerimiz sürüyor. Çok yakında yeni anlaşmaları duyuracağız."

Namlı, bakanlığın talimatları gereğince artık tiyatro, konser ve benzeri kültürel faaliyetlerin gerçekleştirildiği mekanlar için de Güvenli Turizm Belgesi alınması gerektiğini kaydederek "Bu kapsamda da ilk güvenli Turizm Belgesini biz verdik. Bostancı gösteri Merkezi’ne verdiğimiz sertifika bu alanda ilk oldu." ifadelerini kullandı.

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