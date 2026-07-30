İTO Eski Başkanı Murat Yalçıntaş artık Tekfen’in başında

Tekfen Holding’de beklenen yönetim değişikliği gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Avunç, Başkan Vekili Taner Yalçın ve yönetim kurulu üyesi Ömer Şanlı’nın istifalarının ardından üç yeni atama yapıldı. Eski İstanbul Ticaret Odası Başkanı ve OYAK Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, Tekfen Holding’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Rekabet Kurumunun OYAK’ın Tekfen Holding’de kontrolü sağlayacak hisse devrine onay vermesinin ardından şirket yönetiminde beklenen değişiklik gerçekleşti.

Tekfen Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Avunç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Yalçın ve yönetim kurulu üyesi Ömer Şanlı’nın görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifaların ardından boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yeni isimler atandı.

ÜÇ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSTİFA ETTİ

Tekfen Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Avunç, Başkan Vekili Taner Yalçın ve yönetim kurulu üyesi Ömer Şanlı’nın görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

Şirket yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca boşalan üyeliklere yeni atamalar gerçekleştirdi.

Atanan isimlerin ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapacağı ve atamaların genel kurulun onayına sunulacağı belirtildi.

MURAT YALÇINTAŞ TEKFEN HOLDİNG’İN YENİ BAŞKANI OLDU

Yönetim kurulunun aldığı karar kapsamında Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı.

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Ramazan Öztürk getirilirken Ahmet Çağrı Özer de yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi.

Böylece Nevzat Avunç, Taner Yalçın ve Ömer Şanlı’nın istifalarının ardından boşalan üç üyelik yeni isimlerle dolduruldu.

ESKİ İTO BAŞKANI VE OYAK GENEL MÜDÜRÜ

Tekfen Holding’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, iş dünyasının yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor.

Yalçıntaş, daha önce İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı görevini yürüttü.

Temmuz 2025’ten bu yana OYAK Genel Müdürü olarak görev yapan Yalçıntaş, Tekfen Holding’deki yönetim değişikliğinin ardından şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlendi.

REKABET KURUMU HİSSE DEVRİNE ONAY VERMİŞTİ

Rekabet Kurumu, geçtiğimiz hafta Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş.’nin Tekfen Holding’de sahip olduğu yüzde 42,8 oranındaki hissenin OYAK iştiraki ON Investment B.V.’ye devredilmesine onay vermişti.

Bu kararla birlikte OYAK’ın Tekfen Holding’de kontrolü sağlayacak satın alma sürecindeki en önemli yasal aşamalardan biri tamamlanmıştı.

OYAK’IN TEKFEN HOLDİNG’DEKİ YENİ DÖNEMİ BAŞLADI

Rekabet Kurumunun hisse devrine onay vermesinin hemen ardından Tekfen Holding’in yönetim kurulunda değişikliğe gidildi.

Prof. Dr. Murat Yalçıntaş’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanması ve yönetim kuruluna iki yeni ismin dahil edilmesi, OYAK’ın Tekfen Holding’deki yeni döneminin fiilen başladığı şeklinde değerlendiriliyor.