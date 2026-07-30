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Plazadaki şüpheli ölüme jet inceleme

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Plazadaki şüpheli ölüme jet inceleme

Eskişehir'de evinde ölü bulunan bir kişinin vefatı belediye hekimince şüpheli görülünce, emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.

#1
Foto - Plazadaki şüpheli ölüme jet inceleme

Olay, Hoşnudiye Mahallesi Çiftkurt Sokak üzerinde meydana geldi.

#2
Foto - Plazadaki şüpheli ölüme jet inceleme

Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir plazada yaşayan henüz kimliği öğrenilemeyen şahsın yakınları kendisinden haber alamadı.

#3
Foto - Plazadaki şüpheli ölüme jet inceleme

Bu durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Plazadaki şüpheli ölüme jet inceleme

Bahse konu daireye giren ekipler şahsın cenazesi ile karşılaştı.

#5
Foto - Plazadaki şüpheli ölüme jet inceleme

Olay yerine gelen belediye tabibi şahsın ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Cenaze morga kaldırılırken, olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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