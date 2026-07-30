Plazadaki şüpheli ölüme jet inceleme
Eskişehir'de evinde ölü bulunan bir kişinin vefatı belediye hekimince şüpheli görülünce, emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Eskişehir'de evinde ölü bulunan bir kişinin vefatı belediye hekimince şüpheli görülünce, emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.
Olay, Hoşnudiye Mahallesi Çiftkurt Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir plazada yaşayan henüz kimliği öğrenilemeyen şahsın yakınları kendisinden haber alamadı.
Bu durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bahse konu daireye giren ekipler şahsın cenazesi ile karşılaştı.
Olay yerine gelen belediye tabibi şahsın ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Cenaze morga kaldırılırken, olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23