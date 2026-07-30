Kanat açıklığı 3 metreyi buluyor: Kara akbaba görüntülendi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen kuş gözlem etkinliğinde, Avrupa'nın en büyük yırtıcı kuşlarından olan ve nesli koruma altında bulunan kara akbaba görüntülendi. Gözlemciler tarafından kayıt altına alınan bu tür ile kentte bugüne kadar tespit edilen kuş türü sayısı 300'e ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuzuyayla'da düzenlenen, "Doğa Kocaeli Kuş Gözlem" etkinliğine yaklaşık 50 kuş gözlemcisi katıldı. Yaban Hayatı Uzmanı Ümit Malkoçoğlu rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, bölgenin biyolojik ve kuş çeşitliliğine ilişkin önemli veriler elde edildi. Gözlemler sırasında, 3 metreyi bulan kanat açıklığıyla Avrupa'nın en büyük yırtıcı kuşları arasında yer alan kara akbaba, Kuzuyayla semalarında fotoğraflandı.

Doğadaki ekolojik dengenin korunmasında ve sağlıklı ekosistemlerin göstergesi olarak kabul edilen kara akbabanın bölgedeki varlığı, kentteki biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir kayıt olarak değerlendirildi.

Kentteki 300'üncü tür olarak kayıtlara geçti

Kuzuyayla'da görüntülenen kara akbaba, Kocaeli'de bugüne kadar kayda geçen 300'üncü kuş türü oldu. Etkinlik kapsamında ayrıca "ak karınlı ebabil", "yılan kartalı", "Anadolu sıvacısı", "alakarga", "çam baştankarası", "büyük baştankara", "kara başlı ötleğen", "çizgili ötleğen", "sürmeli çalıkuşu", "çıtkuşu", "karatavuk", "kızılgerdan" ve "ispinoz" olmak üzere toplam 14 farklı kuş türü kayıt altına alındı.

Kara akbaba, atmacagiller familyasından orta büyüklükte bir akbaba türü. Eski Dünya akbabalarındandır ve Yeni Dünya akbabaları ile akraba değildir. Kartallar, çaylaklar ve doğanlar gibi gündüzcül bir kuştur. Dünyadaki on beş Akbaba türünden biri olan Kara Akbaba'nın ortalama kanat açıklığı erkek bireyde 255 santimetre, dişi bireyde 295 santimetredir. Kara akbaba bireylerinin asıl ünü ise kanat açıklığı ile ilgilidir. Kara akbabalar, büyük ve sağlam yuvalar yaparlar. Yuvalarını genellikle kayalık yamaçlarda, ağaç tepelerinde veya kaya oluşumlarında inşa ederler.