İTO Başkanı Avdagiç'ten yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’ye iş birliği mesajı!
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Cari açığın gündemimizden çıkarılması, üretim temelli bir politikanın hayata geçirildiği bu dönemde, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Sayın Dr. Nureddin Nebati ile atılacak her adımda iş birliği içinde çalışmak arzusundayız” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nebati için resmi sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cari açığın gündemimizden çıkarılması, üretim temelli bir politikanın hayata geçirildiği bu dönemde, Sayın Bakanımız ile atılacak her adımda işbirliği içinde çalışmak arzusundayız. @NureddinNebati” ifadelerine yer verdi.