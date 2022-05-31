İTO Başkanı Avdagiç’ten “İstanbul’a özel teşvik paketi” talebi

Avdagiç, İstanbul iş dünyasının Türkiye’nin milli hasılasının 3’te 1’ini; toplam vergi gelirlerinin yüzde 46’sını; toplam dış ticaretin yüzde 50’sini tek başına ürettiğine dikkati çekti. Katma değerli üretimin ihracat içindeki payının arttırılması gerektiğini belirten Avdagiç, şunları kaydetti: “Türkiye’nin yaptığı yüksek katma değerli ihracatın yaklaşık yüzde 70’inin İstanbul’dan gerçekleştirildiği unutulmamalı. İstanbul’un teşvik belgelerinden aldığı payın yüzde 14.3’e ulaştığı, 82 adet stratejik yatırımın 13’ünün burada yapıldığı bilinmeli. Dolayısıyla kısa ve orta vadede yüksek teknolojiye dayalı ihracatı artırabilecek yegâne altyapı İstanbul’da. Türkiye’de yüksek katma değerli üretime dönük yeni bir hub oluşturmak için en kritik faktörün insan kaynağı olduğu da unutulmamalı. Bu anlamda İstanbul Türkiye’nin en nitelikli insan kaynağına sahip şehir.”

Sektörler sınırlı

Halihazırda en gelişmiş bölge kategorisindeki 1’inci bölgede yer alan İstanbul’da teşvik edilen sektörlerin son derece sınırlı olduğunu aktaran Avdagiç, şöyle konuştu: “En son Ocak 2022’de açıklanan İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Programı’nda dahi tüm Türkiye kapsama dahil edilirken, yalnızca İstanbul kapsam dışında bırakıldı. İstanbul’da var olan ve ihracata büyük katkı sağlayan, katma değeri yüksek sanayi yatırımlarını teşvik sisteminin dışında bırakmak, var olan kaynakların kullanılamamasına, kapasitenin arttırılamamasına, teknolojik dönüşümün sekteye uğramasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bizim talebimiz; İstanbul’da ekonominin denkleminden sanayiyi çıkarmak yerine sanayinin finansmanını güçlendirecek yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi. Çünkü İstanbul’u teşvik etmek, Türkiye’yi teşvik etmektir. Sanayi tesislerinde teknoloji geliştirme, katma değer arttırma, kapasite büyütme, Yeşil Mutabakat’a uyum temalı yatırımlarının yoğun şekilde desteklenmesi için İstanbul’a özel bir teşvik paketi’ hazırlanması yönünde talebimiz var.”

Tedarikçi ülkeyiz

Avdagiç , 2021’de 14 bin firmamızın ilk defa ihracat yaptığına da işaret etti.

Salgının ilk günlerinden itibaren Türkiye’nin lojistik imkanlarının ön plana çıktığını vurgulayan Avdagiç, “Bu noktada avantajımızı devam ettiriyoruz. İhracatımız artıkça sanayimiz büyüyor, sanayimiz büyüdükçe ihracatımız artıyor. Üç aylık ihracatımız 60.2 milyar dolar. Son iki ayda sanayimizdeki büyüme yüzde 10.5. Kapasite kullanımı son 12 aylık dönemde yüzde 76-78 aralığında seyrediyor. Dolayısıyla Türkiye’nin tedarikçi ülke konumunu koruyacağını düşünüyoruz” dedi.