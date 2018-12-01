İTO açıkladı! Fiyatlar yüzde 24 arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da kasım ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 18,61, toptan fiyatlar yüzde 24,57 arttı.

İstanbul'da, kasım ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,24 azalırken, toptan fiyatlar ise yüzde 0,18 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), 1995 bazlı verilerine göre, Kasım 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 12,99, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 16,82 yükseldi.

İstanbul'da kasım ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,24 azalırken, toptan fiyatlar ise yüzde 0,18 arttı.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlar yüzde 18,61, toptan fiyatlar yüzde 24,57 artış kaydetti.

Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar, kasımda bir önceki aya kıyasla giyim harcamalarında yüzde 0,42, gıda harcamalarında yüzde 0,28, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,03, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,02 artış kaydetti.

Aynı dönemde ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2,52, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,88, konut harcamalarında yüzde 0,88 azalış izlenirken, diğer harcamalarda fiyat değişimi görülmedi.

Söz konusu dönemde, toptan fiyatlar, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,35, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,18 arttı. Madenler grubunda yüzde 7,59, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,79, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,49, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,33, mensucat grubunda ise yüzde 0,41 düşüş gözlendi.