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İTO 2019 İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri

İTO'nun yeni yıl bütçesi 374 milyon 865 bin 8 lira oldu

20 Aralık 2018 Perşembe 17:34
İTO 2019 İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 2019 yılı bütçesi, 374 milyon 865 bin 8 lira olarak kabul edildi.

İTO 2019 Yılı İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri toplantısı, İTO Meclisi'nde gerçekleştirildi. İTO 2019 yılı bütçesi, yapılan oylamada net 374 milyon 865 bin 8 lira olarak kabul edildi.

Bütçe Komisyonu Başkanı Osman Akyüz'ün yaptığı değerlendirmeyle 2018 gelir ve giderleri ile 2019 bütçesi meclise sunuldu. Gerçekleştirilen oylamada yeni yıl bütçesi kabul edildi.

Böylelikle geçen yıl 301 milyon 350 bin 8 lira olan İTO bütçesi, yaklaşık 73,5 milyon lira artmış oldu.

Toplantıda ayrıca İTO 2019 Yılı İş Programı da oy birliğiyle kabul edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 17:34
  1. İTO 2019 İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri

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