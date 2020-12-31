İtiraz sonuçlandı! TFF'den Fatih Terim kararı
Tahkim Kurulu, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in 5 maçlık cezasını 4 maça indirdi.
Tahkim Kurulu, yapılan itirazın ardından Fatih Terim'in cezasını 4 maça indirdi.
Ayrıntılar geliyor...
Tahkim Kurulu, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in 5 maçlık cezasını 4 maça indirdi.
Tahkim Kurulu, yapılan itirazın ardından Fatih Terim'in cezasını 4 maça indirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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