İtiraz sonrası Bağcılar’da 1304 oy AK Parti’ye yazıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan seçimde bazı usulsüzlükler yapıldığı iddiası üzerine AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve Bağcılar İlçe Başkanlığı, Bağcılar'daki ilçe Seçim Kurulu'na oyların yeniden sayımına ilişkin başvuru yapmıştı.

Bağcılar İlçe Seçim Kurulu, şaibe olduğu kaydedilen sandıkları yeniden açtı ve yeniden sayım yaptı. Sandık sonuç tutanakları ve sayım döküm cetvelleri ile oy torbaları incelendi.

AK Parti'nin oyları bin 304 arttı

İnceleme sonucu skandal hatalar yapıldığı belirlendi. Maddi hatalar tespit edildi. AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki çok sayıda oyunun eksik yazıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine AK Parti'nin oyları bu ilçede yaklaşık 1304 arttı. AK Parti'nin oylarının başka partilere yazıldığı anlaşıldı.

Kaynak: Sabah