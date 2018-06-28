0553 313 94 23

İtirafçı olan kadına FETÖ’den şok tehdit! "Ölürler"

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan kadın, terör örgüt aleyhine ifade vermemesi için FETÖ'den tehdit aldığını belirtti.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:32
İtirafçı olan kadına FETÖ’den şok tehdit! "Ölürler"

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan kadın zanlı, itirafçı olmaması için örgüt tarafından ölümle tehdit edildiğini savundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan M.İ, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu.

Hürriyeti'in haberine göre M.İ, ifadesinde, eşinin GSM hattındaki interneti kullanarak örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u yükleyen FETÖ mensubunun adını emniyet mensuplarına söylememesi için çok sayıda tehdit aldığını anlattı.

Fakir bir ailenin çocuğu olduğundan evlenmeden önce iş bulmak için yurtta çalışmaya başladığını ancak buranın FETÖ ile bağlantılı olduğunu sonradan öğrendiğini savunan M.İ, eşiyle aynı gün gözaltına alındıklarını, kocasının 5 ay tutuklu kaldığını, kendisinin ise hamile olmasından dolayı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

Yurtta çalıştığı sırada tanıdığı "Neriman" kod adlı örgüt mensubunu bir gün evinde misafir ettiğini belirten itirafçı kadın, "Neriman"ın internet kotasının dolduğunu söyleyerek eşinin cep telefonuna bağlı interneti açmasını istediği, bu esnada yüklediği ByLock programını telefonu tamire götürdüğünde öğrendiğini öne sürdü.

İtirafçı M.İ, karakola gidip olup biteni anlatmaya karar verdiğinde Neriman'ın, "Karakola gidersen oradan çıkamazsın. Telefonun içindeki bilgiler sana ait, seninle alakalı şeyler, benimle alakalı hiçbir şey yok. Hiçbir şey ispat edemezsin. Karakola gidersen daha kötü şeyler olur, daha kötü şeyler yaşarsın." tehdidinde bulunduğunu iddia etti.

Bu olayın ardından yaşadığı eve tanımadığı ancak kendisini polis olarak tanıtan bir erkeğin geldiğine işaret eden M.İ, "Bu polis, 'Gözüm üstünüzde.' gibi şeyler söyledi. Korkudan sustum. Hiçbir şey söylemedim. Hatta o polise 'Eşimle denize gittik, telefon kayboldu.' dedim. Konu o şekilde kapandı, eşime bir şey söylemedim." ifadelerini kullandı.

FETÖ'CÜ POLİSLER, ÖRGÜT ÜYESİ KADINI RESMİ ARAÇLA EVE BIRAKMIŞ

FETÖ ile ilişkisi olduğunu düşündüğü polislerin, kendisiyle irtibata geçmemesi için adresini değiştirdiğini beyan eden M.İ, kimliğinden gerçek ismini öğrendiği "Neriman" kod adlı örgüt üyesinin resmi polis aracıyla evine bırakıldığını anlattı.

Daha önce yaşadığı eve gelen polisin, yeni taşındığı eve de gelerek kendisini uyardığını ileri süren M.İ, polisin, "Hakkınızda arama kararı çıktı, bir yerlere gidin, nereye gidecekseniz gidin, bu evden kaybolun. Eğer sizi emniyete götürürlerse, hiçbir şekilde örgüt aleyhine konuşma." uyarısında bulunduğunu aktardı.

"EVDEKİ OCAĞIN GAZINI AÇAR, KIZIN VE ANNEN ÖLÜR" TEHDİDİ

Gözaltına alındığı sırada hamile olduğundan nezarette yaşadığı rahatsızlık nedeniyle gönderildiği hastanede yine aynı polisin yanına gelerek emniyette vereceği ifadesini de takip ettiklerini, dikkatlerin üzerinde olduğunu söyleyerek gözdağı verdiğine dikkati çeken M.İ, şunları kaydetti:

"Eşim tutuklandıktan sonra FETÖ'nün üzerimdeki baskısı daha da artı. Yanıma gelen örgüt mensubu, 'Biz avukatlarla her dosyayı takip ediyoruz. Bu ifaden güzel, eğer bunun aksine herhangi bir şey söylersen eşini cezaevinde rahatsız ederiz. Senin de rahatını bozarız. Evdeki ocağın gazını açar, kızın ve annen ölür.' gibi bir sürü tehditler aldım. Bunlar, 2018'in başında oldu."

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 12:32
  1. İzmir
  2. FETÖ
  3. kadın
  4. tehdit

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM16 sa önce
    Bunları bulundukları yerde in.az etmedikçe bu pislik temizlenmez
  • adnanadnan16 sa önce
    katil sürüsü bu fetö bunlar için yaşasın cehennem
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Beşiktaş aradığı sağ beki buldu! Florian Jozefzoon...
  1. Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!..
  2. Aboubakar'ın Beşiktaş'a geliş tarihi..
  3. CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
  4. Bursaspor'dan Vagner Love bombası
  5. İngiliz kulübü Galatasaray'ın..
  6. ABD'den S-400 hamlesi! Güçlerini..
  7. AK Parti seçimlere itiraz etti,..
  8. Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan..
  9. Fransa basını duyurdu! Rizespor ve..
  10. Teröristbaşı Netanyahu: Bizi yok etmek..
  11. Kılıçdaroğlu açıkladı! Muharrem İnce..
  12. CHP'den cesaret alan HDP harekete..
  13. İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden..
  14. CHP'den Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı
  15. HDP'nin koltuk değneği CHP'den Bakan..
  16. Hollanda'dan skandal karar: Türk..
  17. Düzenli yürüyüş yapmanın inanılmaz..
  18. Boy uzunluğu ve kanser olma riski..
  19. Kimler limonlu su içemez?
  20. Yapay kornea da üretildi
Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
'30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
'30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...
Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...
CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...