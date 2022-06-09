İtiraf: Eski bir 'toplu mezar kazıcısı' Esed rejiminin vahşetini anlattı!

Suriye’de 2011-2018 yılları arasında bir toplu mezarda çalışan işçilerden olan ve ‘mezar kazıcısı’ olarak adlandırılan bir kişi, dün ABD Senatosu üyelerine tanık olduğu vahşetleri anlattı.

CNN’in haberine göre, tepeden tırnağa siyah giyinen ve kimliğini gizlemek için siyah yüz maskesi ve gözlük takan Suriyeli, tercüman aracılığıyla hazırlanmış bir ifade verdi.

2018’de Suriye’den kaçmayı başaran ‘mezar kazıcısı’, son zamanlarda kaçan diğer kişilerden öğrendiğine göre toplu mezarların hala kazıldığını ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed rejimiyle devam eden çatışmanın kurbanlarıyla dolu olduğunu söyledi.

Suriye’deki iç savaş, 2011 yılında Esed’e karşı barışçıl bir ayaklanma olarak başladı.

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, on yıldan fazla bir süredir devam eden savaşta tahminen 400 bin Suriyeli öldürüldü ve milyonlarcası Suriye içi ve dışında yerinden edildi.

Şarku'l Avsat'ın edindiği bilgiye göre, savaştan önce başkent Şam’da belediyede idari personel olarak çalıştığını söyleyen ‘mezar kazıcısı’ şu ifadeleri kullandı:

“2011’de rejimin istihbarat görevlileri ofisimi ziyaret etti ve onlar için çalışmamı emretti. Rejim bir şey istediğinde hayır diyemezsiniz. Görevin ne kadar korkunç olacağına hazır değildim. Her hafta, Sednaya Cezaevi’nde infaz edilen 30 ila 40 sivilin cesedini taşıyan üç ila dört tırın yanı sıra haftada iki kez 300 ila 600 arasında işkence, bombardıman ve katliam mağduru cesetleri taşıyan üç tır geliyordu.”

Şam yakınlarındaki askeri hapishane Sednaya, rejim muhalifleri ve sivil tutuklular da dahil olmak üzere binlerce mahkumu gözaltına almak için kullanıldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye iç savaşının patlak vermesinden bu yana Sednaya Cezaevi’nde yaklaşık 30 bin tutuklunun işkence, kötü muamele ve toplu infaz sonucu öldüğünü tahmin ediyor.

Suriye’den kaçtıktan sonra Avrupa’da olan ailesinin yanına giden ‘mezar kazıcısı’, Almanya’nın Koblenz şehrindeki mahkemede tanık olduğu zulümler hakkında ifade verdi.

Çalıştığı dönem ve yakın zamanda kaçan diğer insanlardan öğrendikleri sonucu bugün hala toplu mezarların kazıldığını bildiğini söyledi.

‘Mezar kazıcısı’, ABD’li senatörlere yönelik ifadesinde, “Şu anda bu kadar çok kişinin Esed rejiminin elinde insanlık dışı işkencelere maruz kaldığını bilmek kalbimi acıtıyor. Bazı durumlarda, bugün hala kazılmakta olan toplu mezarlarda tam olarak nerede olduğunu biliyorum. Bunu biliyorum, çünkü toplu mezarlarda benimle birlikte çalışan diğer kişiler son zamanlarda kaçtı ve duyduklarımızı doğruladı” dedi.

Savaş ne kadar uzarsa ve Esed iktidarda kalırsa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in o kadar güçlü olacağını söyleyen ‘mezar kazıcısı’ şu ifadelerle devam etti:

“Esed’i güçlendirmek Putin’i güçlendirir, ancak Esed’i durdurmak Rus diktatöre zarar verir, geçmişten ders almalı ve bu anın tekrar yaşanmasına izin vermemeliyiz.”

Mezar kazıcısı, toplu mezar alanlarında çalışırken yaşadığı bir dehşeti ise şöyle anlattı:

“Bir gün diğer cesetlerle birlikte tırdan atılan bir adam, hala hayatta olduğunu gösteren bir hareket yaptı. Sivil işçilerden biri ağlamaya başladı ve bir şeyler yapmamız gerektiğini söyledi. Bizi denetleyen istihbarat görevlisi, buldozer sürücüsüne onu ezmesini emretti ve sürücü hiç tereddüt etmedi, aksi halde ölecek kişi o olurdu. Adamı ezdi ve öldürdü. Esed rejiminin kurbanı için gözyaşı dökmeye cesaret eden işçiye gelince, onu bir daha görmedik.”

Mezar kazıcısı, ABD’li senatörlerini hareket etmeye çağırarak, “Yüzbinlerce insan öldürülüp kaybolmuş ve milyonlarcası yerinden edilmiş olsa da, en kötüsü henüz yaşanmadı. Bu önlenebilir. Yalvarırım bir saniye bile beklemeyin. Harekete geçmenizi rica ediyorum” dedi.