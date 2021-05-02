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Dini Bilgiler İtikaf vakti geldi mi 2021? İtikafa ne zaman girilir?
Dini Bilgiler

İtikaf vakti geldi mi 2021? İtikafa ne zaman girilir?

Ramazan ayında yapılan İtikafın ne olduğu ve ne zaman yapıldığı merak konusu oldu. Ramazan ayının son 10 gününe az bir zaman kala itikaf hakkında arama motorlarında sık sık araştırmalar yapılıyor. Peki, İtikaf vakti geldi mi 2021? İtikafa ne zaman girilir? İtikaf ne demek?

Yeniakit Publisher
2021-05-02 03:26:00 -
İtikaf vakti geldi mi 2021? İtikafa ne zaman girilir?

Kendini bir konuya verme, bağlama, dünya işlerinden vazgeçip bir yere kapanma anlamlarına gelen itikafın ne zaman yapıldığı merak ediliyor.

İtikaf vakti ne zaman 2021?

2021 yılı Ramazan ayında 3 Mayıs Pazartesi gününden başlayıp 12 Mayıs Çarşamba günleri arasında itikafa girilebilecektir.

İtikafa kimler girebilir?

Akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş her müslüman itikafa girebilmektedir.

İtikaf nasıl yapılır?

İtikâfa giren kişi, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camiden sağlar. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilmektedir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkmamalıdır. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescidden çıkabilmektedir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulacaktır.

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