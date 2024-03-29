İtikâf ruhu temizler gönülleri tedavi eder

İslam dünyası, kadim bir peygamber geleneği olan itikâfa yeniden kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

Yüce dinimiz İslam’ın tefekkür anlayışında büyük önem arz eden ve Allah’ın rızasını kazanmak için belli bir adab içerisinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen itikâf, Ramazan ayının manevi ikliminden yararlanmak ve Kadir Gecesi’ni layıkıyla idrak edebilmek adına büyük önem taşıyor. Ramazan ayının son 10 gününde idrak edilen itikâf, günahlarla kirlenmiş gözleri ve beyinleri temizliyor, hastalanan gönülleri tedavi ediyor, insanı uzaklaştığı fıtratına yeniden kavuşturuyor. Müekked bir sünnet olan itikaf dönemi yarın başlıyor.