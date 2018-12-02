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İthal somon yerine yerli hamsi tüketelim

Hamsi, istavrit ve sardalyanın kanser riskini minimize ettiğini dile getiren Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar, ithal ve kültür balığı somon yerine hamsi gibi yerli balıkların tüketilmesi çağrısında bulundu.

02 Aralık 2018 Pazar 10:18
İthal somon yerine yerli hamsi tüketelim

Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar’dan “Kilogramı 80-85 liraya satılan ithal ve kültür balığı somon yerine hamsi gibi yerli balıklarımızı tüketelim” çağrısı geldi. Hamsi, istavrit ve sardalyanın kanser riskini minimize ettiğini, depresyonu önlediğini dile getiren Atar, “Tüm faydalara rağmen ortalama tüketim 5-6 kilogramı geçmiyor. Bu anlamda çalışmalar yapılmalı, balığın yararları vurgulanmalı” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 10:18
  1. Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar
  2. Hamsi
  3. istavrit
  4. sardalya
  5. kanser
  6. kanser riski

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