İthal somon yerine yerli hamsi tüketelim

Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar’dan “Kilogramı 80-85 liraya satılan ithal ve kültür balığı somon yerine hamsi gibi yerli balıklarımızı tüketelim” çağrısı geldi. Hamsi, istavrit ve sardalyanın kanser riskini minimize ettiğini, depresyonu önlediğini dile getiren Atar, “Tüm faydalara rağmen ortalama tüketim 5-6 kilogramı geçmiyor. Bu anlamda çalışmalar yapılmalı, balığın yararları vurgulanmalı” ifadelerini kullandı.