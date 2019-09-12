0553 313 94 23

İthal edilen cihazı 5'te bir maliyetle ürettiler

İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta bir firma, mikroskoplarda numune incelemek için kullanılan lamların üzerine bilgi yazan ve ithal edilen cihazı, üniversite-sanayi iş birliğiyle 5'te bir maliyetle üretti- İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay: - "Aldığımız bir lam yazma cihazının 5'te biri kadar Ar-Ge maliyetimiz oldu. Dışarıya döviz çıkmasını önleyecek bir cihaz"

12 Eylül 2019 Perşembe 12:00
İthal edilen cihazı 5'te bir maliyetle ürettiler

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta bir firma, mikroskoplarda numune incelemek için kullanılan lamların üzerine bilgi yazan ve ithal edilen cihazı, üniversite sanayi iş birliğiyle 5'te bir maliyetle üretti.

Üniversiteye bağlı Turgut Özal Tıp Merkezindeki laboratuvarlarda çalışan patologların önerisi üzerine, yaklaşık 4 yıl önce öğrenci Ferhat Toslak, ithal edilen lam yazma cihazıyla ilgili yüksek lisans tezi hazırladı. Tez, İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta üniversite-sanayi iş birliği projesi kapsamında Ar-Ge çalışmalarıyla hayat buldu.

Üniversite, yurt dışından ortalama 180 bin liraya alınan cihazı, Ar-Ge desteğiyle teknoparkta özel bir firmayla iş birliği yaparak, 30 bin lirayı bulan maliyetle lazerli olarak geliştirdi.

Test çalışmalarının ardından yakın zamanda üniversite laboratuvarında kullanılması ve ardından seri üretime geçilmesi planlanan cihazın, hem sağlık sektörüne hem de ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

- "Proje döviz harcamamızı engelleyecek"

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce lamın üzerine elmas uçlu cihazla yazı yazıldığını, geliştirilen cihaz sayesinde bu işlemin lazerle yapıldığını söyledi.

"180 bin liraya alınan cihazlar var. Bunların, 3-4 ayda, her seferinde cihazın onda biri kadar sarf malzeme maliyet gideri var." diyen Kızılay, "Maliyeti daha düşük ve çalışması dışında gideri olmayacak bir cihazı arkadaşlarımız yaptı. Tasarımı, yapımı ve yazılımıyla teknoparkımızın imali olan bu proje, dışarıya döviz harcamamızı engelleyerek, ülkemize kazanç sağlayacak. Aynı işlemi yapan hali hazırdaki sistemden çok daha hızlı, ucuz ve maliyeti az olan bir cihazı, ülkemizdeki patoloji laboratuvarlarına kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin patoloji laboratuvarında lam yazma cihazlarının bulunduğunu ancak bunların mürekkep püskürtme veya elmas uçlu yazıcılarla çalıştığını dile getiren Kızılay, "Bu cihaz lazerle yazıyor. Aldığımız bir lam yazma cihazının 5'te biri kadar Ar-Ge maliyetimiz oldu. Dışarıya döviz çıkmasını önleyecek bir cihaz. Ülkemizdeki patoloji laboratuvarlarında cihazın kullanılmasının ardından bunu ihraç etmek istiyoruz."

- "Lazerin ömrü yaklaşık 25 yıl"

Teknopark Genel Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Adnan Fatih Kocamaz ise piyasada var olan cihazlardan çok daha farklısını yapma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Lazer yazıcılı cihaz için 4 yıl Ar-Ge çalışması yaptıklarını dile getiren Kocamaz, şöyle konuştu:

"Cihazın milli ve yerli olması bizim için önemli. Mevcut lam yazma cihazlarını kullanabilmek için bilgisayar gerekli. Biz bilgisayarı kendi cihazımızın içine ucuz bir maliyetle yerleştirdik. Lazerin ömrü yaklaşık 25 yıl, sayısı çok çok yüksek lam yazımına olanak sağlayabilecek. 3-4 ayda bir parça değiştirmek zorunda kalmayacağız, mürekkep gibi herhangi bir sarf malzeme kullanmak zorunda kalmayacağız. Patologlar sadece lamı koyarak cihazı çalıştıracak. Ortak çalıştığımız patoloji laboratuvarında 6 aylık deneme süreci başlatacağız. Patologlardan cihaz hakkında not almalarını isteyeceğiz. Daha sonra da cihazı ulusal ve uluslararası arenada satışa hazır hale dönüştürmeyi planlıyoruz."

Turgut Özal Tıp Merkezi Patoloji Ana Bilim Dalında görevli biyolog Mustafa Öz de lamın elle veya cihazlarla yazıldığını ancak kullandıkları mevcut cihazların tamamının yurt dışından geldiğini söyledi.

Cihazın bakım ve sarf malzeme giderlerinin laboratuvarlara ciddi mali yük getirdiğini, yerli cihaz geliştirme projesinin olumlu sonuçlandığını anlatan Öz, "Son testler de yapıldıktan sonra cihazımız laboratuvarımızda aktif olarak kullanılacak. Lazerle lamlar yazıldığı için çok uzun saatler hiçbir sarf maliyet gerektirmeyecek bir ürün elde ettik." dedi.

Firma sahibi Kürşat Güler ise cihazın mekanik, elektronik ve arayüz yazılımını kendilerinin yaptığına dikkati çekerek, "Medikal cihazları tamamen yerli yaparak, yurt dışına döviz akışını azaltmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- Lazerli lam yazma cihazı

Lam yazma cihazları, genellikle laboratuvarlarda mikroskopla numuneleri incelemek için kullanılan lamların üzerine numuneye ait bilgileri yazmak için kullanılıyor.

Lamların üzerinde, numunelerin kime veya neye ait olduğu bilgisi yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:00
  1. Ahmet Kızılay
  2. Fatih Kocamaz
  3. İnönü Üniversitesi
  4. Kürşat Güler
  5. lam yazma cihazı
  6. Malatya
  7. Mustafa Öz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Plato Sanat, Contemporary İstanbul medya sponsoru oldu
    1. Plato Sanat, Contemporary İstanbul..
    2. İtalya’dan Denizli’ye şifa bulmak için..
    3. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü,..
    4. ‘Aydıntepe Turizmine Kadın Eli’..
    5. "Şampiyonluk yaşamak istiyorum"
    6. Otların temizlenmesi için yakılan ateş..
    7. Aybet ile Kass bir araya geldi
    8. Yalova’da kaçak sigara operasyonu
    9. Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile..
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız..
    11. Büyükşehir ‘ortak akıl’ ile büyüyor
    12. Telefon dolandırıcıları jandarma..
    13. Hakkari’de Fenerbahçe futbol okulu..
    14. MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda..
    15. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür..
    16. Çocuğunun sınıfı değişmedi diye..
    17. Yeşilyurt Belediyespor’da işler..
    18. Ayvalık’ta 8 mülteci ve 1 organizatör..
    19. Pancu: Sergen'e onu yemek yasaklanmıştı
    20. Gökyüzünün efsâne kanatları..
    21. Ermenek’e yeni yollar açılması için..
    22. Polisten Hakkari kadın takımına nakdi..
    23. HUDER'den "Diyarbakır anneleri"ne destek
    24. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü,..
    25. Konak’ta spora desteğe devam
    26. Haliliye’de parklar peyzajla süsleniyor
    27. Osmangazi’de basketbol heyecanı
    28. Londra Borsası’na 39 milyar dolarlık..
    29. Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1..
    30. HDP önünde eylem yapan annelere..
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı