İthal ara maddelerin yerli üretimine destek

Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşması için atılabilecek adımlar detaylı olarak ele alındığı belirtilen görüşmede ihracatçıların dövizi 180 gün içinde Türkiye’ye getirme ve yüzde 80’ini de bankada tutma zorunluluğuna ilişkin düzenleme de değerlendirildi. Bakan Albayrak, TİM’in düzenlemeye ilişkin taleplerinin tebliğlerle karşılanabileceğini bildirdi.

Görüşmedeki ana gündem maddelerinden biri de ihracatın ithalatı karşılama oranının yükseltilmesi için ağırlık verilmesi gereken alanlar oldu. Albayrak, ihracatçıların özellikle ithal ara maddelerin Türkiye’de üretilmesini sağlamasının önemli olduğunu belirterek, “Bu kapsamda bir strateji için bakanlık olarak sizlere gerekli desteği vermeye hazırız” ifadesini kullandı.