İtfaiye tazyikli suyu basınca... Kamyonet içerisinde sıkışan yavru kedi, itfaiyenin tazyikli su sıkmasıyla çıkarılabildi.

Antalya'da, park halindeki kamyonetin önce motor bölümüne ardından çamurluk üzerindeki boşluğa giren yavru kedi, itfaiye ekibinin tazyikli su sıkmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kedi, kurtarıldıktan sonra barınağa götürüldü. Son anda fark ettiler Olay, sabah saatlerinde, Kepez ilçesine bağlı Sedir Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Arızalanan üst geçidin tamiri için gelen görevlilerin park halindeki kamyonetinin motor bölümüne, yavru kedi girdi. Hareket edecekleri sırada kedinin sesini duyan görevliler, çıkarmak için bir süre uğraş verse de başarılı olamadı. Kedi sesi dinlettiler Cep telefonundan kedi sesi dinleten görevliler, daha sonra itfaiye ekibi çağırdı. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, kediyi kurtarmak için uzun uğraş verdi. İtfaiye tazyikli su sıktı Kamyoneti sallayan ve kaportasına vurup, ses çıkaran ekipler, çamurluk üzerine girdiği tespit edilen kediyi tazyikli su sıkarak, çıkardı. Yavru kediyi kurulayan ekipler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürdü. Kedinin kurtulmasına sevindiğini dile getiren Nesimi Can, "Kamyonete geldiğimizde içinden ses geliyordu. Zarar vermek istemedik. Çıkarmaya çalıştık. Başarılı olamayınca itfaiyeyi çağırdık. Onlar da kurtardı" dedi.

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