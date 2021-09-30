İtfaiye filosuna 3 yeni araç ekledi
İzmir’de kurtarma ve yangınla mücadele biriminde kullanılmak için üretilen 3 itfaiye aracı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi ve İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ’ye (HEAŞ) teslim edildi.
Torbalı ilçesindeki Volkan İtfaiye Araçları’na ait üretim tesisinde gerçekleşen teslim töreninde konuşan HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, programın İtfaiyecilik Haftası’nda düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, büyük bir özveriyle görev yapan itfaiye ekiplerinin haftasını kutladı. Sağlam, “Böylece, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’mızdaki mevcut filomuza 3 adet daha modern itfaiye aracı alarak, araç sayımızı 13’e çıkarmış bulunuyoruz” dedi. Volkan İtfaiye Araçları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim de araçların uzun yıllar boyunca Sabiha Gökçen Havalimanı’nda başarılı görevleri yerine getirmesini temenni etti. Selçuk Efes Havaalanı’ndaki performans testlerinin ardından araçlar Sabiha Gökçen Havalimanı’na doğru yola çıktı.