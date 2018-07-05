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İtfaiye ekipleri dayanamadı, aracın üstüne battaniye ile örttü

Amasya Suluova'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasından sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen aracı battaniye ile örttü.

05 Temmuz 2018 Perşembe 14:26
İtfaiye ekipleri dayanamadı, aracın üstüne battaniye ile örttü

Tokat'tan İstanbul'a giden Duran Yıldırım idaresindeki 60 RF 333 plakalı yolcu otobüsü, Suluova ilçe girişi kavşağında, Abdülsamet Cenik'in kullandığı 05 FC 142 plakalı otomobille çarpıştı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobildekilerden Hamide Özcan olay yeri, sürücünün babaannesi Miyase Cenik ise kaldırıldığı Suluova Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle hurda yığınına dönen aracı itfaiye ekipleri battaniye ile kapattı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TEDAVİ ALTINDA

Yaralanan otomobil sürücüsü, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza dolayısıyla trafiğin bir süre tek şeritten sağlanması nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların çekilmesinin ardından yolda trafik akışı normale döndü.

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 14:26
  1. Tokat
  2. İstanbul
  3. Amasya
  4. trafik kazası
  5. itfaiye ekipleri

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