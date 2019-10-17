İtfaiye ekipleri, bu sefer inek için mesai yaptı Erzincan'da 3 metrelik su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erzincan'da su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kent merkezine bağlı Heybeli köyünde 3 metrelik su kuyusuna ineğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sahibine teslim ettiler Olay yerine gelen ekipler, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Kuyuya inen görevliler, halatla bağladıkları ineği, iş makinesiyle çekti. Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

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