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İtfaiye ekipleri, bu sefer inek için mesai yaptı

Erzincan'da 3 metrelik su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

17 Ekim 2019 Perşembe 15:33
İtfaiye ekipleri, bu sefer inek için mesai yaptı

Erzincan'da su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kent merkezine bağlı Heybeli köyünde 3 metrelik su kuyusuna ineğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Sahibine teslim ettiler

Olay yerine gelen ekipler, ineği kurtarmak için çalışma başlattı.

Kuyuya inen görevliler, halatla bağladıkları ineği, iş makinesiyle çekti. Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 15:33
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