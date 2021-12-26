'İtçiler'e şirinlik yapan Japon oyuncuya "sokak köpeği" ayarı! Bunları ülkesine övünerek örnek gösteriyormuş

YENİ AKİT / ANKARA

"Hayvansever" maskesiyle sokakları kaos ortamına çevirmeye çalışan "itçiler"e tepkiler yükselirken bir dönem Türkiye'den de para kazanan Japon oyuncudan dikkat çeken bir destek geldi.

#SokakHayvanlarıSahipsizDeğil etiketiyle, “Bunlar, övünerek gururla Japonya’ya örnek gösterdiğim, benim sevdiğim Türkiye’nin manzaralarıdır” ifadeleriyle paylaşım yapıp sözde hayvan sever lobilere şirin görünmeye çalışan Japon oyuncu Ayumi Takano’na Başıboş Köpek Sorunu Platformu’ndan tepki geldi.

Platform, Takano’nun paylaşımı üzerine Japonya Büyükelçiliği’nin Türkiye için yaptığı uyarıları örnek göstererek, “@Ayumi_Turkey sokaklarda başıboş köpeklerin dolaşmasını, çocuk parçalamasını beğeniyorsa bunu ülkesinden de talep etmelidir. Gerçekte ise Japonya'da başıboş köpeklere izin verilmemekte, @JaponyaBE de Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına bu konuda seyahat uyarısı yayınlamaktadır” dedi.