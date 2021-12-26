  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'İtçiler'e şirinlik yapan Japon oyuncuya "sokak köpeği" ayarı! Bunları ülkesine övünerek örnek gösteriyormuş
Gündem

'İtçiler'e şirinlik yapan Japon oyuncuya "sokak köpeği" ayarı! Bunları ülkesine övünerek örnek gösteriyormuş

Kendi ülkesinde başıboş köpeklerin gezmesinin yasak olduğunu unutarak Türkiye’de gezen başıboş köpekleri önemli bir olaymış gibi #SokakHayvanlarıSahipsizDeğil başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşan Oyuncu Ayumi Takano’na Başıboş Köpek Sorunu Platformu’ndan tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 17:31:00 - 2021-12-26 17:37:07
'İtçiler'e şirinlik yapan Japon oyuncuya "sokak köpeği" ayarı! Bunları ülkesine övünerek örnek gösteriyormuş

 YENİ AKİT / ANKARA 

"Hayvansever" maskesiyle sokakları kaos ortamına çevirmeye çalışan "itçiler"e tepkiler yükselirken bir dönem Türkiye'den de para kazanan Japon oyuncudan dikkat çeken bir destek geldi.

#SokakHayvanlarıSahipsizDeğil etiketiyle, “Bunlar, övünerek gururla Japonya’ya örnek gösterdiğim, benim sevdiğim Türkiye’nin manzaralarıdır” ifadeleriyle paylaşım yapıp sözde hayvan sever lobilere şirin görünmeye çalışan Japon oyuncu Ayumi Takano’na Başıboş Köpek Sorunu Platformu’ndan tepki geldi.

Platform, Takano’nun paylaşımı üzerine Japonya Büyükelçiliği’nin Türkiye için yaptığı uyarıları örnek göstererek, “@Ayumi_Turkey sokaklarda başıboş köpeklerin dolaşmasını, çocuk parçalamasını beğeniyorsa bunu ülkesinden de talep etmelidir. Gerçekte ise Japonya'da başıboş köpeklere izin verilmemekte, @JaponyaBE de Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına bu konuda seyahat uyarısı yayınlamaktadır” dedi.

Minik Asiye'den kötü haber! 'İtçiler'in sokakları terörize etmesinin ardından bir çocuğun daha hayatı karardı!
Minik Asiye'den kötü haber! 'İtçiler'in sokakları terörize etmesinin ardından bir çocuğun daha hayatı karardı!

Gündem

Minik Asiye'den kötü haber! 'İtçiler'in sokakları terörize etmesinin ardından bir çocuğun daha hayatı karardı!

Skandal görüntü kamerada! Minik Asiye'yi parçalayan Pitbull'un sahibi bakın ne yapmış
Skandal görüntü kamerada! Minik Asiye'yi parçalayan Pitbull'un sahibi bakın ne yapmış

Gündem

Skandal görüntü kamerada! Minik Asiye'yi parçalayan Pitbull'un sahibi bakın ne yapmış

Daha binlerce mağdur var, vatandaşlardan büyük tepki! Sosyal medyada #KöpekSorunu gündem oldu
Daha binlerce mağdur var, vatandaşlardan büyük tepki! Sosyal medyada #KöpekSorunu gündem oldu

Gündem

Daha binlerce mağdur var, vatandaşlardan büyük tepki! Sosyal medyada #KöpekSorunu gündem oldu

"Başıboş köpekler İç güvenlik sorunu haline geldi, artık seyirci kalınmamalı"

Gündem

"Başıboş köpekler İç güvenlik sorunu haline geldi, artık seyirci kalınmamalı"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay