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Gündem 'İtçiler' bir çocuğun daha hayatını kararttı! Yoğun bakımdaki minik Mahra Pelin'den kötü haber
Gündem

'İtçiler' bir çocuğun daha hayatını kararttı! Yoğun bakımdaki minik Mahra Pelin'den kötü haber

Geçtiğimiz günlerde sokak köpeğinden kaçarken kamyonun çarpmasıyla hastanelik olan minik Mahra, acilen ameliyata alındı. Operasyonda minik Mahra Pelin'in sağ bacağı kesildi. Öte yandan vatandaşlar Batı tarafından fonlanan "itçi" derneklere tepki gösterirken TBMM'ye ise belediyelere yaptırım uygulanması için gerekli kanunun çıkarılmasını istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 18:28:00 -
'İtçiler' bir çocuğun daha hayatını kararttı! Yoğun bakımdaki minik Mahra Pelin'den kötü haber

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı.

Bacağı kamyonun altında kaldı

Kaçmak için yola çıkan Pınar'a İrfan Yayla'nın kullandığı kamyon çarptı. Pınar'ın bacağı kamyonun ön tekeri altında kalarak ağır yaralandı.

Kazayı görenlerden Arslan Çelik'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Küçük kız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Mahra'nın sağlık durumu ciddi

Hastanede hemen tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

Mahra Melin Pınar'ın son sağlık durumu hakkında bilgi veren baba Murat Pınar, dün gece kızının beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle üçüncü kez ameliyat olduğunu aktardı.

"Sağ bacağını kestiler"

Zorlu geçen ameliyatın ardından kızının tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini belirten baba Murat Pınar, "Beyin ameliyatı sonrasında beyni açık bir şekilde yoğun bakıma kaldırıldı. Bugün öğle saat 13.00 sıralarından parçalanan sağ bacağını kestiler. 3 gün içerisinde 3'üncü ameliyatını oldu. Durumu ciddiyetini koruyor. Hiç uyanmadı bile" dedi.

Masum çocukların kanı 'itçiler'in elinde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelere başıboş sokak köpeklerinin toplatılması talimatı vermesine rağmen sözde hayvan dernekleri ve CHP'li belediyeler buna karşı çıktı. Toplayan belediyelere itçiler engel olmaya çalışırken CHP'li belediyeler ise toplatma zahmetinde bile bulunmadı.

Kanun nedeniyle belediyeler toplamıyor veya aldıkları yere geri bırakıyor

Öte yandan "Hayvanları Koruma Yasası" olarak bilinen 5199 sayılı Kanuna göre saldırgan sokak köpekleri rehabilite edilmek üzere alınıyor ve rehabilitasyonun ardından alındıkları yere geri bırakılıyor. 

5199 sayılı kanunu bahane eden belediyeler, popülasyonu hızla artan ve çeteleşen köpekleri alıp bir süre sonra tekrar aldığı yere geri bırakıyor. 

Meclis'e çağrıda bulunan vatandaşlar bu kanunun değiştirilmesini ve köpeklerin sokaklardan alınarak dezavantajlı grupların ve çocukların güvenliğinin sağlanmasını istiyor.

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