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İTB'den Rusya pazarını "etkin değerlendirme" çağrısı

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli:- "Hem ülkemizin hem de İzmir'in hemen yanı başımızda kişi başına 11 bin dolarlık milli gelire sahip 147 milyonluk Rusya pazarını daha etkin bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor"- "St. Petersburg Sanayi ve Ticaret Odasına gerçekleştireceğimiz ziyaret ve St. Petersburg Başkonsolosumuz Yunus Belet ile yapacağımız görüşmenin önemli katkılar sağlayacağını, yeni işbirliklerinin başlangıcı olacağını düşünüyorum"

25 Haziran 2019 Salı 19:41
İTB'den Rusya pazarını "etkin değerlendirme" çağrısı

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, ticaret hacmini artırmak için Rusya'ya gideceklerini belirterek, "Hem ülkemizin hem de İzmir'in, hemen yanı başımızda kişi başına 11 bin dolarlık milli gelire sahip 147 milyonluk Rusya pazarını daha etkin bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor." dedi.

Borsanın haziran ayı meclis toplantısında konuşan Kestelli, gelecek 4 yıl seçimsiz dönemde ekonomi çarkların yeniden sağlıklı bir şeklide dönmesi için sağlıklı adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Her şeye rağmen, sağlam temeller üzerine oturan Türk ekonomisinin ivmeyi yukarı yöne çevirecek güç ve dinamizme sahip olduğuna inandığını dile getiren Kestelli, "Düşen cari açık ve iyi geçen turizm sezonunun da bu sürecin aşılmasına önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ama asıl meselemiz, ekonomimizi kırılganlığı yüksek bir ekonomi olmaktan çıkartan çözümlere odaklanmak olmalı." diye konuştu.

Perşembe günü borsadan bir heyetle Rusya'ya gideceklerini aktaran Kestelli, Rusya'nın hem potansiyeli çok yüksek bir pazar hem de Batı'nın sırtını döndüğü dönemlerde Türkiye'ye hep destek vermiş önemli bir komşu olduğunu vurguladı.

Kestelli, Rusya'yla olan ticaret hacmini artırmak istediklerini ve nitelikli ihracat yapma amacında olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hem ülkemizin hem de İzmir'in, hemen yanı başımızda kişi başına 11 bin dolarlık milli gelire sahip 147 milyonluk Rusya pazarını daha etkin bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. St. Petersburg Sanayi ve Ticaret Odasına gerçekleştireceğimiz ziyaret ve St. Petersburg Başkonsolosumuz sayın Yunus Belet ile yapacağımız görüşmenin bu manada önemli katkılar sağlayacağını, yeni işbirliklerinin başlangıcı olacağını düşünüyorum."

- Türkiye Ürün İhtisas Borsası gelecek ay açılıyor

İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz de mecliste zaman zaman borsanın şirketi ELİDAŞ ve diğer projeler hakkında bilgi verdiklerini belirtti.

Ürün ihtisas borsası hakkında da konuşma yaptıklarına değinen Kocagöz, "TÜRİB yani 'Türkiye Ürün İhtisas Borsası' önümüzdeki ay açılıyor. Yani artık lisanslı depolarda saklanan ve elektronik ürün senedine dönmüş tarım ürünleri ülkemizin bu ortak elektronik platformunda satılabilecek." şeklinde konuştu.

Kocagöz, ilk kurulan sistemleri çalıştırmanın her zaman zor olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mutlaka aksaklıkları, yanlışlıkları olacaktır ancak artık bu adımın da atılıyor olmasını ben çok önemsiyorum. Çünkü sistem oturduğunda artık istenen ve özlenen çağdaş pazarlama olanağına tarım ürünlerimiz de kavuşmuş olacak. Biz de borsa olarak orada hissedarız. Ben kaydımı yaptırmaya başladım. Sizleri de kayıt yaptırmaya bekliyorum. Bizim İTB olarak bu işte öncü olmamız lazım."


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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 19:41
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