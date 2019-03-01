0553 313 94 23

İtalyanlar Türk ürününe savaş açtı! 'Ahlaksızca...'

Türk fındığını karalamaya çalışan İtalyanlar, Avrupa Parlamentosu’na Türk fındığında kanserojen ‘aflatoksin’ maddesi bulunduğu iddiasıyla tasarı sundu. İtalyan fındığının desteklenmesi istenen tasarıya sektör temsilcileri, “Bu ahlaksız ve kabul edilemez bir durum. Dertleri fiyat kırmak” sözleriyle tepki gösterdi.

01 Mart 2019 Cuma 06:22
İtalyanlar Türk ürününe savaş açtı! 'Ahlaksızca...'

Fındık üretiminde Türkiye’nin gölgesinde kalan İtalyanlar Türk tarımı ve fındığını baltalamak için harekete geçti. İtalyanlardan Avrupa Parlamentosu’na Türk fındığını hedef alan bir karar tasarısı sunuldu. Tasarıda Türk fındığında kanserojen ‘aflatoksin’ maddesi bulunduğu iddia edilerek, AB ülkelerine ihracatının sınırlandırılması çağrısında bulunuldu. Aynı tasarıda, İtalyan fındık üreticilerinin Türkiye’ye karşı desteklenmesi istendi. Karadeniz bölgesinde on binlerce kişinin geçimini sağladığı fındık üzerinde oynanan oyuna bölgenin milletvekilleri sert tepki gösterdi.

Bayatlamış bir taktik

Dünyanın en kaliteli fındığının Karadeniz bölgesinde yetişen Türk fındığı olduğu için saldırılara maruz kaldığını söyleyen AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, “Bu bayatlamış bir taktik. Karadeniz fındık üretiminde dünya lideri. Bunu tüm dünya kabul ediyor ve Avrupa’daki çikolata üreticileri bunu zaten biliyor. Bunu çok iyi bilenlerden bir tanesi de İtalya. Bir takım gerçek dışı iddialarla Türk fındığının değerini düşürmeye çalışıyorlar. Tarım Bakanlığı ve sektör temsilcileri ile gerekli tedbirleri almak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” diye konuştu.

Amaç karalamak

Aflatoksin maddesinin fındığın depolama koşullarıyla bağlantılı olup, Türk fındığında bulunmadığını belirten AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız da, “Türkiye aflatoksin oluşumunu engelleyen yeterli hava depolarına sahiptir. İtalyanlar ve Avrupa Birliği’nin yeni bir oyunudur. Bu tasarı Türk fındığını karalamak için yapılmıştır” dedi.

Fiyatı kırmak için yapılıyor


Türk fındığını daha ucuz fiyatla almak için İtalyanların böyle bir iddiayı ortaya attıığını dile getiren Şenel Yediyıldız, “Türkiye’nin yüzde 100 ihraç maddesi olan bir ürünü baltalama adına yapılmış bir çalışmadır. Bu konuda gerekli çalışmaları başlatacağız. Böyle bir şey olmadığını tüm dünyaya anlatacağız” ifadesini kullandı.

 

Kaynak: Yeni Şafak

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 06:51
  1. Ordu
  2. Giresun
  3. EKONOMİ Haberleri
  4. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’nin psikolojisi bozuldu!
    1. CHP’nin psikolojisi bozuldu!
    2. Kılıçdaroğlu'nu zora sokan soru!
    3. Ankara polisinden "milyon dolarlık"..
    4. 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu
    5. Merkez Bankası faizi düşürecek mi?..
    6. Başkent’te 3 ayrı trafik kazası: 2’si..
    7. İnternet üzerinden yasa dışı bahis..
    8. Mucize takla atan araçtan burnu bile..
    9. Tren kazalarındaki ihmale "idam" teklifi
    10. Guaido'dan Venezuela petrolünü özel..
    11. ABD'den nükleer teknoloji transferine..
    12. Galata Kulesi yeşerdi!
    13. İtalyanlar Türk ürününe savaş açtı!..
    14. Binlerce çalışana müjde! Tek seferde 2..
    15. Milyonlarca liralık vurgun anı..
    16. Bangladeş "Arakanlı mülteci kabul..
    17. Korku dolu anlar! Önce patlama oldu,..
    18. ’Kemendi’ çökertildi! Çete liderinden..
    19. Gece yarısı korkunç olay
    20. İstanbul'un göbeğinde dehşet anları.....
    21. ABD'nin çağrısına Rusya ve Çin'den veto
    22. Kuyumcuda katliam yapmıştı... Mesleği..
    23. Fatih’te apartman dairesinde yangın..
    24. Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
    25. Ankara'da aynı noktada 30 dakika..
    26. Euro-Med, BM'nin İsrail ihlalleriyle..
    27. Mısır'daki tren kazalarındaki ihmale..
    28. "Arakanlı mültecilerin umutları..
    29. Premier Lig ekibinden Cengiz Ünder'e..
    30. Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji..
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    28.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    28.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    Akıncı İHA dünyaca ünlü yayında... Özellikleriyle tüm dünyanın dikkatini çekti
    Akıncı İHA dünyaca ünlü yayında... Özellikleriyle tüm dünyanın dikkatini çekti