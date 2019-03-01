İtalyanlar Türk ürününe savaş açtı! 'Ahlaksızca...'

Fındık üretiminde Türkiye’nin gölgesinde kalan İtalyanlar Türk tarımı ve fındığını baltalamak için harekete geçti. İtalyanlardan Avrupa Parlamentosu’na Türk fındığını hedef alan bir karar tasarısı sunuldu. Tasarıda Türk fındığında kanserojen ‘aflatoksin’ maddesi bulunduğu iddia edilerek, AB ülkelerine ihracatının sınırlandırılması çağrısında bulunuldu. Aynı tasarıda, İtalyan fındık üreticilerinin Türkiye’ye karşı desteklenmesi istendi. Karadeniz bölgesinde on binlerce kişinin geçimini sağladığı fındık üzerinde oynanan oyuna bölgenin milletvekilleri sert tepki gösterdi.

Bayatlamış bir taktik

Dünyanın en kaliteli fındığının Karadeniz bölgesinde yetişen Türk fındığı olduğu için saldırılara maruz kaldığını söyleyen AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, “Bu bayatlamış bir taktik. Karadeniz fındık üretiminde dünya lideri. Bunu tüm dünya kabul ediyor ve Avrupa’daki çikolata üreticileri bunu zaten biliyor. Bunu çok iyi bilenlerden bir tanesi de İtalya. Bir takım gerçek dışı iddialarla Türk fındığının değerini düşürmeye çalışıyorlar. Tarım Bakanlığı ve sektör temsilcileri ile gerekli tedbirleri almak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” diye konuştu.

Amaç karalamak

Aflatoksin maddesinin fındığın depolama koşullarıyla bağlantılı olup, Türk fındığında bulunmadığını belirten AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız da, “Türkiye aflatoksin oluşumunu engelleyen yeterli hava depolarına sahiptir. İtalyanlar ve Avrupa Birliği’nin yeni bir oyunudur. Bu tasarı Türk fındığını karalamak için yapılmıştır” dedi.

Fiyatı kırmak için yapılıyor

Türk fındığını daha ucuz fiyatla almak için İtalyanların böyle bir iddiayı ortaya attıığını dile getiren Şenel Yediyıldız, “Türkiye’nin yüzde 100 ihraç maddesi olan bir ürünü baltalama adına yapılmış bir çalışmadır. Bu konuda gerekli çalışmaları başlatacağız. Böyle bir şey olmadığını tüm dünyaya anlatacağız” ifadesini kullandı.

Kaynak: Yeni Şafak