İtalyanlar rahatsız: Erdoğan muazzam bir bağlantı kurdu, Türkiye Afrika'nın tahtına oturdu!

İtalyan yayın organı Corriere della Sera'da ve Formiche'de Türkiye hakkında dikkat çeken bir yazı yayımlandı.

Emmanuele Rossi tarafından kaleme alınan makalede, Türkiye'nin Afrika'nın tahtına oturduğu ifade edilirken, 'Erdoğan İkinci Dünya'yı yani Afrika'yı yönetmek istiyor' denildi. Erdoğan'ın Afrika ile muazzam bir bağlantı kurduğu belirtildi ve eklendi: 'Türk SİHA'larına olan ilgi doruğa ulaştı!'

İşte İtalya merkezli Corriere della Sera ve Formiche'de yayımlanan makalenin İtalyanca'dan tam çevirisi:

Türkiye Cumhurbaşkanı, dünyanın silahlar ve aşılar konusunda cevap üretebilen bir parçasının lideri olarak kendini göstererek Afrika ülkeleriyle ortaklığını derinleştiriyor.

"Ankara-Afrika ilişkilerinin sayısı ve kalitesi artıyor"

17 Aralık Cuma günü başlayan Türkiye-Afrika ortaklığı konulu iki günlük zirve, Ekim ayında yatırım ve ticarete odaklanan üst düzey bir iş forumunun hemen ardından ve Ankara ile birkaç Afrika ülkesi arasındaki ilişkilerin sayısının ve kalitesinin arttığı bir dönemde yapıldı.

France 24 tarafından yayınlanan bir makaleye göre, hızla gelişen bu ilişkide bir sonraki aşama (ki zaten devam ediyor) savunma konusu olacak. Birçok Afrikalı lider askeri donanımları daha ucuz fiyatlarla ve daha az kısıtlamayla satın almak istiyor.

'Françafrique' denilen Fransız sömürgesi Afrika ülkeleri üzerinde etkisini sürdürmeye yönelen Paris'in, bir NATO üyesi olarak Türkiye ile rekabet ettiği arenalarda zıt düşen taraflar ve Akdeniz de bunun bir örneği.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika vizyonunun Ankara için ne kadar önemli olduğununun anlattığı açılış konuşmasına, 13'ü cumhurbaşkanı olmak üzere 39 ülkeden lider ve yüzden fazla üst düzey bakan katıldı.

"Kıtadaki 1,3 milyar insan BMGK'da temsil edilmiyor"

Erdoğan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Afrika kıtasında bir milyar üç yüz milyon insan yaşıyor ve Güvenlik Konseyi'nde temsil edilmiyor. Bu çok büyük ve bariz bir adaletsizlik. Kıtayı her ziyaret ettiğimde hala heyecan duyuyorum” dedi.

"Türkiye Afrika'nın tahtına oturdu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2004'ten bu yana (Türkiye'nin tahtına oturduğu kıtada) 50'den fazla ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Bu zirve, Türkiye'nin Afrika ile ilgilendiğinin ve Türkiye'nin Afrika'ya olan ilgisinin geçici bir ilgi olmadığının kanıtıdır, bu daimi bir taahhüttür. Afrikalı kardeşlerimiz, Türkiye ile daha iyi işbirliği yapmakla ilgilendiklerini gösteriyorlar” dedi.

Türkiye'nin Somali'de zaten bir askeri üssü var ve Fas ve Tunus, Eylül ayında Türk SİHA'larının ilk teslimatını alırken, Trablus'ta Türk Silahlı Kuvvetleri ve onlarla bağlantılı birkaç bin Suriyeli paralı asker Libya'nın neredeyse sahibi gibi hareket ediyor.

Libya'daki Türkler, önceki BM hükümeti Ruslar, Mısırlılar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yardımıyla Doğu'dan gelen milislerin saldırısına uğradığında askeri yardım sağlamış olmaları sebebiyle konusunda kendilerini güçlü hissediyorlar.

ABD ile AB ve BM arasında hiç kimse bu dengeyi bozmak ve Türkiye'nin müdahilliğini derinleştirmek niyetinde değil. Bu yüzden Erdoğan ile bir işbirliği paktını kabul etti.

"Libya meselesi, "Dünya 5'ten büyüktür"ün simgesi oldu"

Libya meselesi, Türk Cumhurbaşkanının belirli ülkelere Avrupa ve Amerika'nın çok taraflı modeline ve Birleşmiş Milletler'inkine alternatif bir model sağlama fikrinin simgesi.

Bu açıdan bakıldığında, silah piyasası da iyi bir paradigma olarak işliyor: Türkiye, Batılı üretim şirketlerinden silah alamayan ülkelere teknolojik olarak gelişmiş SİHA'ları (üstelik iyi fiyatlarla) sağlıyor.

"Angola en son ülke oldu"

Böylece Angola, Erdoğan'ın Güney Afrika ülkesine ilk ziyareti sırasında kronolojik sırayla Türk SİHA'larına ilgi gösteren son ülke oldu. Bu oduğunda Ekim ayıydı.

"Etiyopya başka bir örnek"

Başka bir örnek ise Ağustos ayında Türkiye, Tigray isyancılarına karşı kanlı bir savaşa bulaşan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile askeri işbirliği taahhüdü imzaladı. Bir yıldır devam eden çatışma, Afrika Boynuzu gibi stratejik bir bölgede (bu arada Türkiye'nin ilgi merkezlerinden biri -bkz. Somali) yıkıcı bir durum yarattı. Ankara'nın SİHA'ları Ahmed'in Tigraylıları püskürtmesini sağladı.

"SIPRI: Türk SİHA'larına ilgi doruğa ulaştı"

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne (SIPRI) göre Rusya, 2015 ve 2019 yılları arasında kıtanın ithalatının yüzde 49'unu oluşturan Afrika silah pazarında baskın oyuncuydu.

"Afrika açılımı, Rusya-Türkiye ilişkilerinde gerginliğe neden oluyor"

Ancak Türk silahlarına ilgi doruğa ulaşıyor: işte daha geniş işbirliği girişimlerinin geçtiği yer de burası. Ayrıca Moskova-Ankara ilişkisinin geriliminin bir kısmı da Afrika'dan kaynaklı ortaya çıkıyor.

"Erdoğan, bir koleksiyoncu gibi davranıyor"

Erdoğan belirli ülkelere, kaderlerine ve çıkarlarına yakınlığı iletmek temelinde bir mutabakat olan "Ankara Mutabakatı"nı yayarak güvenilir bir ortak imajını inşa ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı, yönetmek istediği İkinci Dünya'nın talepleri için bir koleksiyoncu gibi davranıyor.

"Erdoğan aşı ve tıbbi maddeleri de kullanıyor"

Erdoğan, ayrıca yaptığı açıklamada önümüzdeki aylarda 15 milyon doz Kovid aşısını Afrika ülkeleriyle paylaşacaklarını, şu ana kadar Afrika nüfusunun sadece yüzde 6'sının aşılanmış olmasının "genel olarak insanlık için bir utanç" olduğunu da sözlerine ekledi.

"Erdoğan, muazzam bir bağlantı biçimi kurdu"

Bu hamle, pandemiden en fazla acı çeken, tıbbi vesağlık bakımından hazırlıksız, sosyo-ekonomik ve politik açıdan zayıf olan İkinci Dünya ile muazzam bir bağlantı biçimi.

Erdoğan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 2021'in ilk on bir ayında ikili ticaretin 30 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde bunu 75 milyar doların üzerine çıkarmayı planladığını söyledi.

Erdoğan, kıtada yaklaşık 25.000 Afrikalının Türk şirketlerinde toplam 78 milyar dolarlık projelerde istihdam edildiğini ve 14.000'den fazla Afrikalı öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü sözlerine ekledi.

"Erdoğan: Afrika potansiyelinin farkına vardı"

Erdoğan, “Son yıllarda bu [Afrika] ülkeler, yalnızca ekonomik güç açısından değil, aynı zamanda diplomatik ve askeri yetenekler açısından da benzersiz potansiyellerinin giderek daha fazla farkına vardılar. Dolayısıyla bu ülkeler, çıkarlarını savunma taahhütlerini artırmak için Türkiye dahil yeni bölgesel ve küresel güçlere daha açık hale geldi” dedi.

"Savunma sektörü, Türkiye'nin itibarını güçlendiriyor"

Savunma sektörü, Erdoğan'ın Afrikalı muhataplarının ihtiyaçlarına anlayışlı ve yakın göstermek istediği bir yol olarak Türk itibarını güçlendiren bir sektör.

Silahlı gruplara karşı ortak saldırılar uzun süredir sürüyor ve büyüyen müşteri ağı, sadece roketler, silahlar, tanklar ve tüfekler ya da SİHA'larla değil, başka şeylerle de ilgili bir ilişkinin mükemmel bir iletişim ve ticaret birliği.

"Türkiye'nin askeri ofisleri, Erdoğan'ın hedefine ulaşmasına yardım edecek"

Türkiye, Afrika genelinde 37 askeri ofisten oluşan bir ağ kurmuştur ve bu, Erdoğan'ın kıtayla olan yıllık ticaret hacmini önümüzdeki birkaç yıl içinde üçe katlayarak 75 milyar dolara çıkarma hedefine ulaşmasına kesinlikle yardımcı olacak.

Kaynak: Formiche - Çeviri: Süperhaber