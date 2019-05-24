İtalyanlar duyurdu! Trabzonspor, Kastriot Dermaku'ya talip oldu İtalya medyasında yer alan haberlere göre Trabzonspor, 27 yaşındaki 1.97 boyundaki tecrübeli stoper Kastriot Dermaku'yu yakın markaja aldığını duyurdu.

İtalyan medyasından Trabzonspor iddiası geldi. Dermaku hamlesi! İtalya basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, İtalya Serie B takımlarından Cosenza takımında forma giyen ve sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan 1.97 boyundaki defans oyuncusu Kastriot Dermaku ile ilgilendiği iddia etti. Tecrübeli stopere Parma ve Yeni Malatyaspor'unda ilgisinin olduğunu duyurdu.

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