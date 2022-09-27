İtalya'nın yeni Başbakanı Meloni küreselcilere savaş açtı

İtalya'nın yeni Başbakanı Giorgia Meloni'nin yaptığı konuşmalar sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

"Aile neden bu kadar ürkütücü?"

İtalyan kimliğini ve aileyi parçalamaya çalışan küresel güçlere karşı direneceklerini her fırsatta dile getiren Meloni yaptığı bir konuşmada, ''Aile neden düşman? Aile neden bu kadar ürkütücü? Tüm bu soruların tek bir cevabı var. Çünkü bu bizi tanımlıyor. Çünkü bu bizim kimliğimiz. Çünkü bizi tanımlayan her şey artık; bir kimliğimizin olmamasını isteyenler ve bizim sadece mükemmel tüketici köleler olmamızı isteyenler için bir tehlike."

"O zaman finans spekülatörlerinin insafına kalmış olacağım"

"Bu yüzden milli kimliğimize saldırıyorlar, dini kimliğimize saldırıyorlar, cinsel kimliğimize saldırıyorlar, aile kimliğimize saldırıyorlar. Kendimi İtalyan, Hristiyan, kadın ve anne olarak tanımlayamıyorum. Neden? Çünkü onlara göre; X vatandaşı, X cinsiyeti, Ebeveyn1, Ebeveyn2 olmak zorundayım. Çünkü sadece bir numara olduğumda, bir kimliğim ya da köklerim olmadığında o zaman finans spekülatörlerinin insafına kalmış mükemmel bir köle olacağım.'' ifadelerini kullandı."