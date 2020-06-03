İtalya'nın Muğla-Bodrum Fahri Konsolosu Sinan Kızıltan oldu

MUĞLA (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, İtalya'nın Muğla-Bodrum fahri konsolosluğu görevine başladı.

Kızıltan, AA muhabirine, amacının Muğla'nın yurt dışında tanınırlığını ve bilinirliğini artırmak olduğunu söyledi.

En önemli hedefinin Bodrum ve Muğla'nın özellikle İtalya'da bilinirliğini sağlamak olduğunu belirten Kızıltan, "İtalya ve Muğla arasındaki turizm ilişkisini güçlendirmek istiyorum. Aynı zamanda ticari açıdan İtalya ile en çok su ürünleri ve mermer konusunda iş birliklerimiz var. Bu ilişkiyi daha da artıracağız. İhracatımızı artıracağız." diye konuştu.

Kızıltan, İtalya'dan daha çok turistin Muğla'ya gelmesi için çalışmak istediklerine işaret ederek, İtalyanların Muğla'nın koylarını, doğasını çok beğendiğini dile getirdi.