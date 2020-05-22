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Spor

İtalya’nın ilk Kırgız futbolcusu

Kırgızistanlı futbolcu Emir Khan Kydyrshaev, İtalya’nın Perugia takımında forma giyecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 09:30:42 -
İtalya’nın ilk Kırgız futbolcusu

Kırgızistanlı futbolcu Emir Khan Kydyrshaev, İtalya’nın Perugia takımında forma giyecek. 15 yaşındaki futbolcu, böylece İtalya’da oynayacak olan ilk Kırgız oyuncu olma özelliğini taşıyacak.


15 yaşındaki Kırgızistanlı futbolcu Emir Khan Kydyrshaev ülkesinin tarihine geçmeye hazırlanıyor. Babası eski bir milletvekili olan Kydyrshaev, İtalyan ekibi Perugia forması giymeye hazırlanıyor. 15 yaşındaki oyuncu, Perugia’nın U16 takımının formasını giyecek. Kydyrshaev’in transferini babası Kamchybek Tashiev açıkladı. Transferin gerçekleşmesiyle birlikte Kırgızistan tarihinde ilk kez bir futbolcu İtalya’da forma giyecek. Kydyrshaev, 2 yıldır Paolo Rossi’nin sahibi olduğu ünlü futbol akademisinde forma giyiyordu.

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