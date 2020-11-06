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Dünya İtalya'nın başkenti Roma'da taksiciler greve gitti
Dünya

İtalya'nın başkenti Roma'da taksiciler greve gitti

Yeni koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik zorlukları yaşayan Avrupa ülkesi İtalya'da taksiciler greve gitti.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:06:00 -
İtalya'nın başkenti Roma'da taksiciler greve gitti

İtalya'nın başkenti Roma'da taksici şoförleri hem koronavirüs hem de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri protesto etti.

Önlemler nedeniyle yaşadıkları ekonomik zorluklara dikkat çeken taksicilerin grevi ilerleyen saatlere kadar devam edecek.

Eylemci taksiciler Roma'daki Ekonomi Bakanlığı'nın binası önünde toplanarak destek istedi.

Ticaret Birliği tarafından greve ilişkin yapılan açıklamada, şimdiye kadar Roma gibi pek çok şehirde sokaklarında hiçbir taksinin çalışmadığını söyledi

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