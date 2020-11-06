İtalya'nın başkenti Roma'da taksiciler greve gitti

İtalya'nın başkenti Roma'da taksici şoförleri hem koronavirüs hem de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri protesto etti.

Önlemler nedeniyle yaşadıkları ekonomik zorluklara dikkat çeken taksicilerin grevi ilerleyen saatlere kadar devam edecek.

Eylemci taksiciler Roma'daki Ekonomi Bakanlığı'nın binası önünde toplanarak destek istedi.

Ticaret Birliği tarafından greve ilişkin yapılan açıklamada, şimdiye kadar Roma gibi pek çok şehirde sokaklarında hiçbir taksinin çalışmadığını söyledi