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Spor

İtalyan teknik adam gözyaşlarına boğuldu

İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekiplerinden Livorno'nun teknik direktörü Antonio Filippini, sağlık çalışanlarını anmak için her maç öncesi yapılan saygı duruşunda kendi annesini koronavirüs salgınından kaybetmesinden dolayı gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 16:13:00 -
İtalyan teknik adam gözyaşlarına boğuldu

İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekiplerinden Livorno, Serie B'nin 29. haftasında oynanan maçta Cittadella'yı konuk etti. Mücadeleden önce koronavirüs salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanları saygı duruşuyla anıldı. Saygı duruşu sırasında Livorno ekibinin teknik direktörü Antonio Filippini'nin görüntüsü dikkat çekti. Annesini koronavirüs salgını nedeniyle kaybeden deneyimli teknik adam, saygı duruşu sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Salgın yoğun hissedildi

İtalya, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yoğun hissedildiği ülkeler arasında bulunuyor. Özellikle salgının ilk çıktığı dönemde koronavirüs sayısı bir hayli yüksek olan İtalya'da bugüne kadar toplam 238 bin 275 vaka görüldü.

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