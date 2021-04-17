İtalyan siyasetçi Macron'u hedef aldı! Sömürgeciler böyle birbirine düştü
İtalya'da Temsilciler Meclisi Üyesi Giorgia Meloni'nin geçtiğimiz yıllarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yerden yere vurduğu konuşma yeniden gündeme geldi.
İtalya Temsilciler Meclisi Üyesi Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben 2019'da yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.
Fransa'nın nükleer reaktörleri için kullandığı uranyumun yüzde 30'unu Nijer'den çıkardığını belirten Meloni, "Ve hal böyleyken Nijer nüfusunun yüzde 90'ı elektriksiz. Bize ders vermeye kalkma Macron!" ifadelerini kullanmıştı.