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Gündem İtalyan siyasetçi Macron'u hedef aldı! Sömürgeciler böyle birbirine düştü
Gündem

İtalyan siyasetçi Macron'u hedef aldı! Sömürgeciler böyle birbirine düştü

İtalya'da Temsilciler Meclisi Üyesi Giorgia Meloni'nin geçtiğimiz yıllarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yerden yere vurduğu konuşma yeniden gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 16:43:00 -

İtalya Temsilciler Meclisi Üyesi Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben 2019'da yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

Fransa'nın nükleer reaktörleri için kullandığı uranyumun yüzde 30'unu Nijer'den çıkardığını belirten Meloni, "Ve hal böyleyken Nijer nüfusunun yüzde 90'ı elektriksiz. Bize ders vermeye kalkma Macron!" ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

1905

yiyin birbirinizi sömürgeciler sizi bu daha iyi günleriniz mazlumun ahı hiç bir zaman yanınıza kalmaz
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