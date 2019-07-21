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İtalyan rüyası limonlu Amalfi makarnası tarifi

Mis gibi kokusuyla sofraya oturanların yüzünü güldürecek şahane bir makarna tarifi ile karşınızdayız.

21 Temmuz 2019 Pazar 12:38
İtalyan rüyası limonlu Amalfi makarnası tarifi

Güney İtalya'nın UNESCO Mirası listesinde yer alan Amalfi kasabası tarihi dokusu, eşsiz mimarisi ve lezzetli limonlarıyla tüm dünyaya nam salmıştır. Amalfi'de yapılan yemekler ve tatlılar bu lezzetli limonların esintisini mutlaka taşır. Amalfi limonları öyle küçücük değildir. Amalfi'de kavun büyüklüğünde limon bulmanız bile çok olası. Amalfi'ye gidenler en çok limonlu makarna yemek ister. Henüz Güney İtalya'ya yolunuz düşmediyse bu lezzetli yemeği kendi evinizde de hazırlayabilirsiniz.

Amalfi rüyası limonlu makarna tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket makarna
  • 3 adet limonun suyu
  • 1 adet limonun kabuğu
  • Parmesan peyniri
  • Taze fesleğen
  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Öncelikle işe leziz limonlu sosu yaparak başlayın.

Bir adet limonun kabuklarını rendeleyin.

Ardından üç limonun da suyunu iyice sıkıp, derin bir tavaya alın.

Limonların içerisine limon kabuğu, parmesan peyniri, tuz, karabiber ve zeytinyağını ekleyip kaynamaya bırakın.

Limon sosu pişerken bir yandan başka bir tencerede makarnayı haşlayın.

Haşlanan makarnayı süzmeden önce birkaç kepçe su ayırın.

Ayırdığınız suyu sosa ilave edin.

Süzülen makarnayı sos tavasına alın.

Bir taşım kaynadıktan sonra makarnayı servis tabağına alabilirsiniz.

Servis aşamasında makarnanızı taze fesleğen ve parmesan peyniri ile süslemeyi ihmal etmeyin.

Şimdiden afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 12:38
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