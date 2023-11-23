İtalyan Rocca İznik'te Müslüman oldu

İtalyan vatandaşı Salvatore La Rocca, Bursa İznik İlçe Müftülüğünde düzenlenen törenle Müslüman oldu.

Müslüman olmak istediğini belirterek İznik İlçe Müftülüğüne başvuran İtalyan Vatandaşı Salvatore La Rocca için "İhtida Merasimi" düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde İlçe Müftüsü Nurettin Çelik, La Rocca’ya İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi.

Müftü Çelik, "Siz, İslam dinini hak din olarak kabul ettiniz ve müslüman oldunuz. Artık siz de dinimizin bir ferdi ve tüm Müslümanların kardeşisiniz. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bildirildiği ve Peygamber Efendimiz (sas)’in de müjdelediği üzere artık geçmişteki bütün günahlarınız bağışlandı. Bugünden sonra hayatınıza yepyeni bir sayfa açmış oldunuz." dedi.

Sonrasında Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Rocco, "İsa İdris" ismini aldı.

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İlçe Müftüsü Çelik, İsa İdris'e "İhtida Belgesi" ile birlikte Kur’an-ı Kerim ve İtalyanca meal hediye etti.