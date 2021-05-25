  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Cristiano Ronaldo'dan ayrılık gibi mesaj
Guardiola İngiltere'de yılın teknik direktörü oldu
Hindistan'da Sputnik V üretimine başlandı
Merih Demiral: Türkiye'den çekiniyorlar
Dünya İtalyan mafya lideri Rocco Morabito yakalandı
Dünya

İtalyan mafya lideri Rocco Morabito yakalandı

İki yıl önce Uruguay'da hapishaneden kaçan İtalyan mafya lideri Rocco Morabito tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 04:45:00 -
İtalyan mafya lideri Rocco Morabito yakalandı

Brezilya Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın güneyindeki Reggio Calabria bölgesinde varlık gösteren mafya yapılanması "Ndrangheta"nın elebaşlarından Morabito'nun yakalandığını duyuruldu.

Açıklamada, "İtalya'nın en çok aranan ikinci suçlusu" olarak nitelenen Morabito'nun beraberindeki iki yabancı uyruklu kişiyle ülkenin Paraiba eyaletine bağlı Joao Pessoa şehrindeki bir otelde Interpolün iş birliğinde Brezilya polisinin düzenlediği operasyonla yakalandığı belirtildi.

Brezilya Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanı Anderson Torres, Morabito'nun yakalanması nedeniyle ülkesinin suça karşı mücadelesine dikkati çekti ve güvenlik güçlerini tebrik etti.

Morabito, Haziran 2019'da 3 mahkumla birlikte Uruguay'da, İtalya'ya iade edilmek üzere tutulduğu bir hapishanenin çatısındaki boşluktan firar etmişti.

Ülkesinde 1994'ten bu yana aranan 54 yaşındaki Morabito, 23 senenin ardından 2017'de Uruguay'ın başkenti Montevideo'da kaldığı otelde yakalanmıştı.

Güney Amerika ile İtalya'nın Milano şehri arasındaki kaçakçılık faaliyetlerinde büyük rol oynadığı bilinen Morabito'nun ülkesinde çeşitli suçlardan 30 yıl mahkumiyeti bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maskesi düşen Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu tehdit etti
Gündem

Maskesi düşen Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu tehdit etti

Habertürk TV'de kendisi hakkında yapılan iddialara cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla telaşa kapılan Sedat Peker..
Son ankette bomba sonuçlar! Z kuşağı tercihini yaptı
Gündem

Son ankette bomba sonuçlar! Z kuşağı tercihini yaptı

43 ilde yapılan son ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy aranı yüzde 51 çıktı. Z kuşağında ise AK Parti'ye oy veririm diyen genç..
Türkiye'deki bu cadde Çin'in korkulu rüyası
Ekonomi

Türkiye'deki bu cadde Çin'in korkulu rüyası

Ayakkabı ve terlik sektörünün kalbinin attığı yer olan Gaziantep'teki Nizip Caddesi günlük 2 milyon çift üretimi ve 45 ülkeye ihracatıyla dü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay