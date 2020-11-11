İtalyanların meşhur bombolonisini kolaylıkla evlerinizde hazırlayabilirsiniz. Peki, İtalyan lokması için hangi malzemeler gerekli?

Bomboloni tarifi | İtalyan lokması tarifi

Malzemeler:

1 paket kuru maya

1 su bardağı ılık süt

3 yemek kaşığı şeker

2 adet yumurta

6 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

2,5 su barağı un

Dolgu için:

1 kase pastacı kreması

Üzeri için:

Pudra şekeri

Kızartmak için:

1 su bardağı sıvı yağ

İtalyan lokması nasıl yapılır? | Bomboloni yapılışı

Derin bir kaseye ılık süt, maya ve şekeri ekleyip karıştırın. 5 dakika kadar karışımı dinlendirin.

Ardından karışıma yumurta ekleyip.

Oda sıcaklığında tereyağını ekledikten sonra unu azar azar eklemelisiniz.

Ele yapımayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Unu azar azar eklerseniz; fazla un koymamış olursunuz. Malzemenize göre 2 bardak unda yeterli olabilir.

Hamurun üzerini kapatın ve yarım saat dinlendirin.

Hamur mayalandıktan sonra hamurdan parçalar koparın ve açın.

Açtığınız hamuru kalıp ya da bardak ağzıyla yuvarlak şekilde kesin.

Hamurları kızgın yağda güzelce kızartın.

Kızaran hamurları kağıt havluya dizin.

Pastacı kremasını hazır olarak alabileceğiniz gibi evde de hazırlayabilirsiniz. Ayrıca pastacı kremasının yanı sıra çikolata ya da marmelat tercih edebilirsiniz.

Hamurlara küçük delikler açın ve sıkma torbasıyla içlerini doldurun.

Servis aşamasında hamurların üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.

Afiyet olsun.