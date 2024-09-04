İtalyan Leonardo İngiltere ihalesinde yalnız kaldı: İhaleye açıldı, satın alma teklif süreci başladı

Leonardo, İngiltere Hava Kuvvetleri’nin çok rollü helikopter ihalesinde Airbus ve Sikorsky’nin çekilmesiyle birlikte tek başına kaldı.

İngiltere Ordusu’nun açtığı New Medium Helicopter (NMH) programı ihalesine Airbus’ın H175M, Lockheed Martin Sikorsky S-70M Black Hawk ve Leonardo AW149 modelleri katılmıştı. H175M ve S-70M’nin ihaleden çekilmesiyle birlikte, kısa bir süre içerisinde Leonardo ve İngiltere arasında sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı, NMH programıyla birlikte ülkenin helikopter filosunu yenilemek istiyor. NMH, Puma HC2, Bell 212, Bell 412 ve Dauphin helikopterleri de dahil olmak üzere şu anda İngiltere Hava Kuvvetleri’ne hizmet veren birkaç eski helikopter modelini değiştirmeyi hedefliyor.

Bu bağlamda AW149’un askeri nakliyat, arama-kurtarma ve tıbbı tahliye gibi çeşitli görevlerde etkin olarak kullanılması planlanıyor. Şu an için net bir sayı olmasa da İngiltere Hava Kuvvetleri’nin 30 ila 50 arasında helikopter tedarik etmesi bekleniyor.

Askeri kaynaklara göre sözleşmenin toplam değer 1,4 milyar dolar olacak ve en az 44 AW149 çok rollü askeri helikopterinin tedarikini içerecek. Airbus ve Lockheed Martin’in ihaleden çekilmesi büyük bir sürpriz olarak değerlendirilirken, şirketlerin kendi tercihleri olduğunun altının çizilmesi gerekiyor. İki şirket de Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı’nın müzakere davetine yanıt vermedi.