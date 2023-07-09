İtalyan isimin yeni adresi: Anlaşmasını dünyaya ilan etti!

Ocak 2021'de bedelsiz olarak Fatih Karagümrük'e gelen Fabio Borini, 2022/23 sezonunda muhteşem bir çıkış yakaladı. Çıktığı 31 resmi maçta 21 gol, 9 asistle oynayan İtalyan yıldız, ara transferde de adından bir hayli söz ettirmişti. Süper Lig'den birçok talibi olmasına rağmen takımda kalan 32 yaşındaki oyuncu sezonun sona ermesiyle birlikte Kırmızı-Siyahlılar'dan ayrıldı.

'BENİM İÇİN GÜZEL BİR SIÇRAMA OLDU'

İstanbul ekibiyle yeni kontrat imzalamayan 32 yaşındaki futbolcu, devleri peşine taktı. Başta Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ısrarla istediği tecrübeli oyuncu, Karagümrük'ten ayrılırken, "Veda etme zamanı geldi. Birlikte geçirdiğimiz zaman için teşekkürler Karagümrük. Benim için güzel bir sıçrama oldu" ifadelerini kullanmıştı.

PİRLO'YLA YENİDEN BULUŞACAK

Karagümrük'ü kariyerindeki yeni bir çıkış için kullanan İtalyan futbolcu, Türkiye'de kalmadı. Ülkesine dönmek isteyen başarılı futbolcu, eski hocasının yanına gitti! Çizme basınının iddiasına göre; Karagümrük'ten ayrılan ve Serie A ekibi Sampdoria'nın başına geçen Andrea Pirlo, eski öğrencisi Borini'yi ikna etti. Taraflar arasında anlaşma sağlandığı öne sürülürken resmi imzaların da en kısa sürede atılacağı kaydedildi.

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