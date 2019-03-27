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İtalyan ekonomisinde 2019'da sıfır büyüme tahmini

İtalyan Sanayiciler Konfederasyonu, 2019 yılı için ekonomide "sıfır büyüme" tahmininde bulunarak küçülme riskinin yüksek olduğunu belirtti

27 Mart 2019 Çarşamba 20:05
İtalyan ekonomisinde 2019'da sıfır büyüme tahmini

MADRİD (AA) - İtalyan Sanayiciler Konfederasyonu'na (Confindustria) bağlı analiz merkezinin hazırladığı raporda, 2019 yılı için "sıfır büyüme" tahmini yapılarak, küçülme riskinin yüksek olduğu belirtildi.

Bu yıl İtalyan ekonomisini "durağan" gören Confindustria, koalisyon hükümetinin ekonomideki olumlu beklentilerinin aksine bir tablo çizdi.

Confindustria, daha önce yüzde 0,9 olarak öngördüğü 2019'da İtalya ekonomisindeki büyüme tahminini sıfıra indirirken, 2020 yılı için ise yüzde 0,4'lük bir büyüme tahmininde bulundu.

"2019 devlet bütçesinin ekonomik büyüme ile çok az orantılı olduğu" eleştirisinde bulunan İtalyan sanayicileri, 4 yıldır art arda yükselişte olan özel sektör yatırımlarında, inşaat sektörü hariç ilk defa eksi yüzde 2,5'lik oranla azalma olduğuna dikkati çekti.

Ekonomide 2019 yılında iç talebin durağan olacağı öngörüsünde bulunan Confindustria, ulusal ekonomi politikasında bir değişiklik olmaması halinde ekonomik küçülmenin ancak ihracat sayesinde önlenebileceğini savundu.

Diğer yandan Confindustria'nın raporuyla ilgili değerlendirmede bulunan İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, 2018'in son iki çeyreğinde İtalyan ekonomisinin art arda küçülmeye girdiğini hatırlatarak, "2019'un gelecek aylarında da kötüye gidiş işaretlerinin görüldüğünü" söyledi.

İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giovanni Tria ise "2008'deki büyük kriz tarafından şartlandırılan bir tür refleks nedeniyle, herkes küresel bir ekonomik krize dönüşebilecek bir finans krizinin gelmesinden korkuyor. Benim korkum ise bunun tam tersi. Küresel ekonomik yavaşlamadan korkuyorum. Özellikle de bu bir zorunluluk olarak karşımıza çıkarsa, küresel bir finans krizi doğabilir." ifadesini kullandı.

İtalya'da 2019 yılı ekonomik büyüme tahminlerini koalisyon hükümeti yüzde 1, Uluslararası Para Fonu yüzde 0,6, Avrupa Birliği Komisyonu ise yüzde 0,2 olarak açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 20:05
  1. Confindustria
  2. ekonomik büyüme tahmini
  3. İtalya
  4. İtalyan Sanayiciler Konfederasyonu

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