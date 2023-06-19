İtalyan devinden bomba Türkiye kararı! 'Kuruyoruz' diyerek ilan ettiler

Çikolata ve şekerleme alanında dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alan İtalyan Ferrero Grubu, Türkiye’deki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Dünyadaki fabrikalarına ve farklı firmalara Türkiye’den fındık ve mamulleri alanında yılda 550 milyon dolarlık hammadde ihraç eden ve Nutella, Kinder, Rocher gibi ürünleriyle tanınan grup, Düzce’de 80 milyon euroya fındık işleme tesisi kuruyor. Dünya gazetesinden Mehtap Halıcı’nın haberine göre Ferrero Fındık’ın ‘Model Bahçeler’ projesi kapsamında Ordu’da konuşan Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın, birinci derece deprem bölgesi kuşağında yer alan ve çok sayıda depremler yaşayan Düzce’ye sismik izolatör teknolojisiyle yeni bir tesis yatırımı yaptıklarını söyledi.

"Türkiye her zaman ayrı bir yere sahip"

Tesisin bu yılın sonunda devreye girmesini beklediklerini belirten Akın, Ferrero’nun kendi iştigal alanlarında temel ürünlerinin ayırt edici hammaddesi olan fındığın Türkiye’den gittiğini ifade etti. Türkiye’nin dünyada en büyük fındık üreticisi ve Ferrero’nun da dünyanın önemli bir fındık ihracatçısı olduğuna dikkat çeken Akın, “AB ülkeleri başta olmak üzere Avustralya ve Rusya tarafındaki ülkelere ihracat yapıyoruz. Türkiye, grubumuz için her zaman ayrı bir öneme sahip olmuştur. Türkiye’deki yatırımlarımızın gerekçesinin altında bu nedenler var” dedi.

2014 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Ferrero Fındık’ın Düzce’de kırma ve seçme fabrikaları olan Oltan Gıda’yı satın aldıklarında 80 bin tonluk kapasitesi olduğunu, ancak incelediklerinde tesisin grup standartlarına uymadığını belirten Akın, tesisin başta deprem güvenliği olmak üzere iş sağlığı, işçi güvenliği gibi konularda grup standartlarını tam karşılayamadığını belirtti.

80 bin tonluk kapasite

Bu sebeple tesisin bir tanesini kapattıklarını ve diğerini güçlendirdiklerini ifade eden Akın, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz şu anda yaptığımız yeni yatırımla hem işleyiş hem de gıda güvenliği bağlamında Türkiye’deki endüstriyel altyapımızı bugünün sanayisinin kabul ettiği sınırların üstüne getiriyoruz. Şu anda mevcut tesisin 40 bin tonluk kapasitesi var. Dolayısıyla burada yarı kapasite kaybetmiş olduk ve kaybettiğimiz bu kapasiteyi şimdi Düzce’deki yeni yatırımla Batı Karadeniz’deki yerini korumaya çalışıyoruz. Burası aşağı yukarı 80 bin tonluk bir kapasitemiz olacak.”

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Düzce’deki tesisin yanı sıra Doğu Karadeniz’de de yeni bir tesis planları olduğunu söyleyen Bamsı Akın, “Planımız var ama henüz yer seçimi sürecindeyiz, araştırmalarımız devam ediyor. Şu anda fason hizmet alıyoruz” dedi.

Kaynak: Patronların Dünyası