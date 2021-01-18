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Spor İtalyan devi, kulübün ismini ve logosunu değiştirecek
Spor

İtalyan devi, kulübün ismini ve logosunu değiştirecek

İtalya Serie A takımlarından Inter, sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. Milano temsilcisi, isim ve logosunda değişikliğe giderek global pazarda marka değerini artırmayı ve daha fazla insana ulaşmayı amaçlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 19:18:00 -
İtalyan devi, kulübün ismini ve logosunu değiştirecek

Tam adı FC Internazionale Milano olan Inter kulübü, kulüp içinde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor.

1908'de kurulan kulüp adında ve logosunda köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor.

Ezeli rakibi Milan'la aynı şehri paylaşan Inter, Mart ayı başından itibaren kulüp adını sadece "Inter Milan" olarak kullanmaya başlayacak.

Inter'in bu değişime giderek kendi kimliğini daha öne çıkarmak istediği belirtiliyor. Mavi-siyahlılar, AC Milan futbol takımından kovulan 44 üyeyle birlikte kuruldu. O dönem takımın tamamı İsviçreli ve İtalyan futbolculardan oluşuyordu ve bu nedenle de yabancı oyunculara açık bir takımdı. Bu nedenle kulübün adında "enternasyonel" kelimesi kullanılıyordu.

Kulüp uzun yıllar benimsediği "enternasyonel" olma kimliğimden ayrılarak daha uluslararası bir kulübe dönüşmek istiyor.

Kulüp bu doğrultuda en büyük değişimi ise logosunda yapmaya hazırlanıyor. Mavi-siyahlılar, daha önce Juventus'un da yaptığı gibi markalaşma adına logosunda köklü bir değişiklik yapacak.

Yoluna Inter Milan adıyla devam edecek olan kulübün, "IM" harflerinden oluşan minimal bir logoya geçiş yapması planlanıyor.

Inter'in ezeli rakiplerinden Juventus, 2017 yılında radikal bir kararla logosunu minimal bir tarza çevirmişti.

Kulüpler bu kararlarla birlikte, kendilerini markalaştırmak ve dünyanın her yerinde maksimum insana ulaştırmak istiyor.

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