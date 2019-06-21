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İtalyan devi kancayı taktı! Ozan Kabak transferi bugün açıklanabilir

İtalyan basını, Milan'ın Ozan Kabak transferini bugün açıklayabileceğini yazdı.

21 Haziran 2019 Cuma 10:18
İtalyan devi kancayı taktı! Ozan Kabak transferi bugün açıklanabilir

İtalya medyası, Stuttgart'ın savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın İtalyan devi Milan'a transferinin an meselesi olduğunu belirtti.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Milan, Ozan Kabak için yaptığı teklifi yükseltti ve beklemeye geçti.

Haberde; Milan'ın Ozan Kabak ve Stuttgart'tan olumlu cevap almasının beklendiği, bu transferin gün içerisinden bitme ihtimalinin yüksek olduğu iddiası yer aldı.

"Gerçekçi olmak zorundayız, Ozan'ın bizimle kalmasını beklemiyoruz"

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, genç oyuncu hakkında, "Ozan Kabak'ın sözleşmesinde serbest kalma maddesi var. Bir kulübün bunu ödemesini bekliyoruz ancak bu maddenin bir zamanı var. Sonsuza kadar aynı kalmayacaktır. Gerçekçi olmak zorundayız, Ozan'ın bizimle kalmasını beklemiyoruz." şeklinde konuştu.

Takımının küme düşmesini engelleyemese de gösterdiği performansla alkış alan Ozan ile Bayern Münih, Milan, Roma, Monaco, Schalke gibi takımlar ilgileniyor.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:18
  1. Sky Italia
  2. Milan
  3. Ozan Kabak
  4. Stuttgart
  5. İtalya medyası
  6. Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat
  7. Bayern Münih
  8. Roma
  9. Monaco
  10. Schalke

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