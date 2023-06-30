İtalyan basınından Galatasaray iddiası

İtalya Serie A'nın resmi yayıncılarından olan DAZN, Paredes'in 3.8 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olacağını öne sürdü. Sarı-kırmızılıların Paredes için Paris Saint-Germain'e 3.8 milyon euro bonservis ödeyeceği kaydedildi.

29 yaşındaki futbolcu bir aksilik çıkmazsa Galatasaray'a transfer olacak. Paredes'in vatandaşı ve eski takım arkadaşı Icardi'yle de sık sık Galatasaray hakkında sohbet ettiği öğrenildi.

Galatasaray'a ilgisi var

Tecrübeli orta saha oyuncusu, dijital bir platformdaki canlı yayında kendisine gelen soruları cevaplarken, "Bugüne kadar oynadığın en gürültülü ve coşkulu stat hangisiydi?" şeklindeki soruya, "Galatasaray" cevabını vermişti.