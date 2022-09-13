İtalyan basınından bomba Türkiye analizi: Yunanistan bundan korkuyor

Yunanistan'ın artan provokasyonlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" açıklaması, Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkileri iyice gerilmişti.

İki ülke arasındaki gerilim Avrupa basınında da geniş yankı buluyor. İtalya'da yayınlanan aylık jeopolitik dergi Limes'te bu gerginliğe değinildi.

Haberde Erdoğan'ın "Yunanistan'a gönderdiği şifreli tehdit, zaten kaynayan Ege sularını daha da ısıttığı" belirtilirken, Atina'nın Avrupa Birliği, NATO ve Birleşmiş Milletler'den Türkiye'yi ikna etmeleri için yardımda bulunduğunun altı çizildi.

Yunanistan'ın düşmanca eylemleri Türkiye'yi "taşırdı"

"Türkiye'nin taşkınlığı, Yunanistan'ın giderek artan provokasyonlarına bir tepki" diyen Limes, habere şöyle devam etti:

"Atina'nın düşmanca eylemleri, artık gündemde. Anadolu kıyılarına yakın Ege adalarının, orta vadede Ankara'nın denize erişimini engelleme riski taşıyan 1923 Lozan Antlaşması'nı ihlal ederek askerileştirilmesi bunlardan biri. Sonuncusu ise, Doğu Akdeniz'de bir NATO tanıma görevi yürüten beş Türk F-16'sının Girit'te konuşlanmış Yunan S-300'leri tarafından kör edilmesiydi."

"Yunanistan Türkiye'nin olağanüstü jeopolitik yükselişinden korkuyor"

Haberin devamında Limes, "Yunanistan, Türkiye'nin olağanüstü jeopolitik yükselişinden korkuyor. Ankara'nın birden fazla masada başrol oynama yeteneğinden, (ABD ve diğerlerine) vazgeçilmez bir aktör olarak kendini kabul ettirme yeteneğinden korkuyor" ifadelerine yer verdi.

Türk ve Rumların birbirlerinin tuzağına düşme ihtimalinin pek olması olmadığını aktaran dergi, Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak, haberi şu sözlerle sonlandırdı:

"Ancak Ankara ile Atina arasındaki çatışmanın üstlendiği akkor yörünge, durumun kontrolden çıkma olasılığını katlayarak artırıyor. Ansızın. Bir gece."