İtalyan Başbakan operasyonu duyurdu! Kaçırılan İtalyan genç için Türk istihbaratı devreye girdi

Kenya'da 2018'de kaçırılan 25 yaşındaki İtalyan gönüllü Silvia Romano'nun kurtarıldığı açıklandı. İtalyan basınına göre Romano'nun kurtarılmasında Türkiye ve Somali hükümetleri de rol oynadı.

Silvia Romano, Afrika'daki çocuklara yardım amaçlı "Africa Milele" isimli bir dernek için Kenya'nın Chakama köyünde çalışırken 20 Kasım 2018'de kaçırılmıştı. Romano'nun Somali'de, El Kaide bağlantılı Eş Şebab terör örgütü tarafından esir tutulduğu iddia ediliyordu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte bu akşam yaptığı açıklamada "Silvia Romano kurtarıldı! Dış istihbarat servislerinin çalışanlarına teşekkür ediyorum. Silvia, seni İtalya'ya bekliyoruz!" dedi.

Ansa Haber Ajansı, Romano'nun kurtarılması operasyonunda İtalyan dış istihbarat servisi Aise'nin, Türk ve Somalili istihbarat servisleriyle işbirliği içinde çalıştığını belirtti. Ajans, kurtarma operasyonunun dün gece yapıldığını yazdı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da sosyal medyada yayımladığı mesajda "Size iyi bir haber vermek istiyorum. Silvia Romano özgür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: BBC Türkçe