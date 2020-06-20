  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İtalyan Bakan Di Maio, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrel ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-06-20 00:35:46 -
İtalyan Bakan Di Maio, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrel ile görüştü

ROMA (AA) - İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ikilinin telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, "İkili, Libya ve bölgesel konuları ele aldı." bilgisi paylaşıldı.

Görüşme, İtalyan bakanın Türkiye ziyaretinin akabinde gerçekleşti.

Di Maio, dün Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü. İki mevkidaş, Türkiye-İtalya ilişkilerinin yanı sıra Libya, Türkiye-AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz'i ele almıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı