  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İtalyan Alpleri'ndeki "Marmolada" buz kütlesi 15 yıl içinde yok olabilir
Aktüel

İtalyan Alpleri'ndeki "Marmolada" buz kütlesi 15 yıl içinde yok olabilir

Yeniakit Publisher
2020-09-01 21:03:06 -
İtalyan Alpleri'ndeki "Marmolada" buz kütlesi 15 yıl içinde yok olabilir

ROMA (AA) - Alp Dağlarının İtalya kısmında kalan ve "Marmolada" adıyla bilinen buzulun 15 yıl içinde küresel ısınma sebebiyle yok olabileceği belirtildi.

Buzulu inceleyen ve İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Padova Üniversitesinden bilim insanları, Marmolada'nın durumunun "dramatik" olduğunu ifade etti.

Buzullarda jeoradar araştırmalarına dair çalışan Doç. Dr. Aldino Bondesan da "Buzul, son 70 yılda hacminin yüzde 80'den fazlasını kaybetti. 1954'te 95 milyon metreküp olan hacmi şu anda 14 milyon metreküp. Yok oluşuyla ilgili tahminler gittikçe yaklaşıyor. Buzul 15 yıldan daha uzun süre duramaz." açıklamasında bulundu.

Marmolada'nın durumunu takip eden bir diğer bilim insanı Doç. Dr. Mauro Varotto da buzulun hacminin inceldiğini belirtti. Varotto, buzulun yaşayan bir sistem olmadığını ve yüzeyden aşındığını, kalınlığın 1-2 metreden az olduğu noktalarda ise erimenin hızlandığını aktardı.

İtalyan bilim insanları, yüzyılın sonuna doğru Alpler’deki tüm buzulların yok olabileceğine de dikkati çekti.

İtalyan uzmanlar ayrıca, Kovid-19 salgını sebebiyle dünyanın büyük kısmında uygulanan sıkı karantina tedbirleri sayesinde karbon salınımlarının azaldığını ancak bunun Alpler’deki durumu tersine çevirmesinin mümkün olmadığına da işaret etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi
Gündem

Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, grip ile koronavirüsü ayıran tanı testlerinin geliştirildiğini söyledi. Sonbahar..
Bakan Koca resmen duyurdu! 'İkinci piki yaşıyoruz' deyip vakaların patladığı 10 ili açıkladı
Korona Virüs

Bakan Koca resmen duyurdu! 'İkinci piki yaşıyoruz' deyip vakaların patladığı 10 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetesi Ahmet Hakan’a verdiği röportajda son günlerde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın nedeni ola..
AB'den Türkiye'ye skandal tehdit: Elimizde sopa ve havuç var
Dünya

AB'den Türkiye'ye skandal tehdit: Elimizde sopa ve havuç var

Avrupa Komisyonu'ndan bir sözcü, AB'nin Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerinden caydırmak için 'havuç ve sopa politikası' uygula..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı